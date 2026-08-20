Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo De la Espriella presentó en Barranquilla a los nuevos oficiales que liderarán la cúpula militar de Colombia, marcando un punto crucial en la estrategia de defensa y seguridad del país. La designación del mayor general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares no solo representa el regreso de uno de los oficiales de mayor trayectoria, sino el inicio de una ofensiva oficial para fortalecer la presencia estatal en regiones golpeadas por grupos armados y estructuras criminales, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno.

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Durante el evento, el mandatario introdujo a los generales y almirantes que dirigirán el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con el Estado Mayor Conjunto. La instrucción básica es recuperar el control territorial y enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales. Rodríguez Aparicio, oriundo de Bucaramanga, cuenta con una carrera de aproximadamente 35 años y ha liderado operaciones tanto en departamentos estratégicos como Arauca, Putumayo, Chocó, Antioquia y Casanare, además de labores de enlace en el exterior, como con el Ejército Sur de Estados Unidos y roles diplomáticos en Londres. Su nombramiento no solo se anticipaba, sino que responde a su experiencia, incluso después de haber expresado públicamente en el pasado preocupaciones por la influencia de estructuras armadas en contextos electorales en regiones como Meta y Guaviare, según recordó El Diario.

La nueva estructura de mando incluye, además, al mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como jefe del Estado Mayor Conjunto, oficial con experiencia en operaciones y planeación, y al mayor general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante del Ejército Nacional. A estos nombres se suma el brigadier general Rodolfo Morales Franco, encargado de la segunda comandancia del Ejército. En la Armada de Colombia, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla asume el comando principal y el mayor general Rafael Olaya Quintero la segunda comandancia. Por la Fuerza Aérea, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa será el nuevo comandante, acompañado en la subcomandancia por el mayor general Juan Mosquera Dueñas. La institución, anunció el presidente, recuperará el nombre tradicional de Fuerza Aérea Colombiana.

Durante la presentación, De la Espriella subrayó que esta nueva cúpula militar tendrá el respaldo total del Ejecutivo para restablecer la seguridad y la presencia estatal en todo el territorio, enfatizando su compromiso con la defensa de la soberanía y la protección de la población. Así, el Gobierno cierra el ciclo de renovaciones en las fuerzas de seguridad, comprometiéndose a implementar una política integral donde seguridad y control territorial son ejes centrales de su gestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran la nueva cúpula militar de Colombia bajo el gobierno De la Espriella?

La cúpula militar, definida por el presidente Abelardo De la Espriella, estará encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio en el Comando General de las Fuerzas Militares. Lo acompañan el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante del Ejército, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla en la Armada, y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa al frente de la Fuerza Aérea, según lo reportado por El Diario.

¿Cuál es el objetivo de la nueva estrategia militar anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella en Colombia?

La principal meta de la nueva estrategia militar, tal como la expresó Abelardo De la Espriella, es fortalecer la presencia estatal y recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la criminalidad y la violencia. El mandatario busca que la Fuerza Pública tenga presencia efectiva tanto en zonas rurales como urbanas, priorizando la protección de la población, la soberanía nacional y la acción integral contra las estructuras criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.