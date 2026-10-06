El presidente Abelardo De La Espriella reveló las imágenes del traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, una decisión que, según explicó, busca evitar privilegios para los involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El traslado se concretó este martes 6 de octubre.

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En las imágenes difundidas por el mandatario se observa a los dos exfuncionarios mientras son preparados para el traslado. Ambos aparecen esposados y siendo peluqueados antes de ser llevados al centro penitenciario de la capital.

“Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”, aseguró De La Espriella al referirse a la decisión.

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¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos. Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

El presidente también hizo énfasis en el destino que, según él, debían tener los recursos que estuvieron en el centro del escándalo de la UNGRD.

“Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias”, afirmó.

El traslado ocurre mientras continúa el proceso judicial relacionado con el escándalo de la UNGRD, que tuvo entre sus protagonistas a López, exdirector de la entidad, y Pinilla, quien fue subdirector de Manejo de Desastres. Ambos han entregado información a las autoridades sobre la trama de corrupción investigada en la entidad.

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