Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su diversidad cultural y su dinámica actividad urbana, también resguarda un extraordinario patrimonio natural en los Cerros Orientales, según informa la Alcaldía de Bogotá. Esta formación montañosa, parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, representa uno de los principales pulmones verdes de la ciudad y un refugio invaluable para especies nativas de flora y fauna. Su altitud oscila entre los 2.650 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar y presenta temperaturas que varían entre los 8°C y 13°C, condiciones que permiten el desarrollo de ecosistemas como bosques altoandinos, subpáramos y páramos.

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De acuerdo con información oficial del Distrito, los Cerros Orientales no solo sostienen miles de organismos, sino que también facilitan bienes y servicios ambientales esenciales para la sustentabilidad de Bogotá. Este territorio, además de ser fundamental en la regulación climática y calidad del agua, mantiene arraigadas prácticas ancestrales de comunidades indígenas, quienes continúan su interacción respetuosa y protectora con el entorno.

Entre las riquezas de los Cerros se destaca la presencia de cerca de 1.000 especies de flora y fauna. En particular, las aves son un grupo faunístico representativo debido a su abundancia y su rol ecológico: dispersan semillas, contribuyen a la polinización, ayudan en el control de plagas e incluso cumplen labores de limpieza al consumir carroña. Según datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), actualmente se registran aproximadamente 120 especies de aves en estos senderos, siendo lugares imperdibles para el avistamiento la Quebrada La Vieja, Claro de Luna, el Túnel de Rosales y Santa Ana.

Algunas especies emblemáticas que pueden encontrarse en estos trayectos son el gorrión montes (Arremon assimilis), el cucarachero común (Henicorhina leucophrys), la pava andina (Penelope montagnii), el trepatroncos picofuerte (Xiphocolaptes promeropirhynchus), el trogón enmascarado (Trogon personatus), el carpintero carmesí (Colaptes rivolii), el tororoí cabecirojo (Grallaria ruficapilla), el zumbador ventriblanco (Chaetocercus mulsant), el colibrí pico de espada (Ensifera ensifera) y el colibrí chillón verde (Colibrí cyanotus). Todas ellas mantienen su residencia en la zona y, según el registro de la EAAB, se encuentran clasificadas como de 'preocupación menor' en cuanto a su estado de conservación.

El acceso a estos senderos naturales debe realizarse mediante inscripción previa, ya sea a través de la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o por solicitud al correo oficial proporcionado por la EAAB. Así, Bogotá pone en valor su patrimonio natural e invita a ciudadanos y visitantes a descubrir y conservar activamente la riqueza viva que habita en los Cerros Orientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las especies de aves más comunes en los Cerros Orientales de Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá menciona que entre las especies de aves más comunes y observadas en los Cerros Orientales están el gorrión montes, el cucarachero común, la pava andina, el trepatroncos picofuerte, el trogón enmascarado, el carpintero carmesí, el tororoí cabecirojo, el zumbador ventriblanco, el colibrí pico de espada y el colibrí chillón verde. Todas estas aves son residentes y cumplen funciones vitales en el ecosistema.

¿Cómo se puede visitar los senderos para el avistamiento de aves en los Cerros Orientales?

Para acceder a los senderos de los Cerros Orientales y participar en actividades como el avistamiento de aves, es necesario inscribirse previamente. De acuerdo con la información oficial, se puede realizar esta inscripción mediante la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o por solicitud al correo electrónico proporcionado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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