Por: Portal Bogotá

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Bogotá dio un paso relevante en la transformación digital al establecer lineamientos claros para el uso de inteligencia artificial (IA) generativa en las comunicaciones institucionales. Esta iniciativa, según información oficial citada por el portal de la ciudad, posiciona a la capital colombiana como pionera en Colombia y América Latina en la adopción de este tipo de buenas prácticas. En un escenario global donde crecen tanto las aplicaciones como las preocupaciones asociadas al uso de inteligencia artificial, la administración distrital de Bogotá ha decidido anticiparse con recomendaciones y normas que buscan un equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad pública.

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La inteligencia artificial generativa se ha consolidado como una herramienta cotidiana en la producción de textos, generación de imágenes, creación audiovisual y análisis de datos, incrementando su presencia en los espacios de trabajo. Según Diana Celis Mora, consejera distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la IA puede acelerar diversas tareas comunicativas, pero es el juicio y el compromiso humano quien asegura la calidad y la veracidad de la información: "La IA puede ayudar a crear contenidos, pero las decisiones, la validación de la información y la responsabilidad frente a la ciudadanía siempre seguirán siendo humanas".

Una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que en 19 países de América Latina y el Caribe, el 85 % de los servidores públicos consultados ya utiliza herramientas de IA generativa en sus actividades laborales. En este contexto, Bogotá expidió la Directiva 002 de 2026 y la cartilla 'Uso de la Inteligencia Artificial Generativa en las Comunicaciones Institucionales del Distrito Capital’, que orienta a las entidades distritales en el uso ético y eficiente de estas tecnologías.

El documento resalta que todo contenido producido con ayuda de IA debe ser revisado y validado por personal humano antes de su divulgación, enfatizando que la tecnología no sustituye la responsabilidad profesional. Además, promueve mecanismos de transparencia, advirtiendo a la ciudadanía cuando una pieza ha sido significativamente generada o modificada por inteligencia artificial. Esta práctica responde a la creciente preocupación por la proliferación de imágenes y contenidos sintéticos capaces de inducir a error y dificultar la verificación de información auténtica.

La cartilla incluye pautas para producción de textos, piezas visuales, audiovisuales, publicaciones en redes sociales y asistentes virtuales. Esta decisión forma parte de la estrategia integral de Bogotá para la adopción responsable de la inteligencia artificial, cuyo primer avance público se dio en diciembre de 2025 con orientaciones generales para el uso de estas herramientas por parte de servidores públicos. Ahora, la ciudad da un paso más con reglas específicas para el ámbito de la comunicación institucional, reforzando su apuesta por transparencia y confianza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los lineamientos para el uso de inteligencia artificial generativa en Bogotá?

De acuerdo con la cartilla oficial, los lineamientos determinan que todo contenido elaborado mediante el uso de inteligencia artificial generativa debe pasar por validación y revisión humana antes de su publicación. Además, se exige informar a la ciudadanía cuando los contenidos han sido generados o modificados sustancialmente mediante estas tecnologías, garantizando la transparencia y la correcta identificación de información verídica.

¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo impacta en las comunicaciones institucionales?

La inteligencia artificial generativa es una tecnología capaz de crear texto, imágenes, audio o video a partir de instrucciones humanas. Según el contexto proporcionado, su uso en comunicaciones institucionales permite optimizar la producción de contenido y la interacción con la ciudadanía; sin embargo, de acuerdo con las orientaciones de Bogotá, debe usarse de manera responsable y siempre bajo supervisión humana para mantener la transparencia y la confianza pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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