El Black Friday es una oportunidad para encontrar descuentos en productos tecnológicos, accesorios para el carro y artículos para el hogar. Entre las ofertas disponibles en Amazon hay dispositivos que buscan facilitar algunas tareas cotidianas, desde grabar recorridos en carretera hasta limpiar los espacios donde viven mascotas.

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Esta selección reúne cinco productos con características particulares, como cámaras de varios ángulos, funciones de inteligencia artificial, tecnología LED y equipos para la limpieza del hogar.

Gafas inteligentes con cámara 4K y traducción en tiempo real

Estas gafas inteligentes integran una cámara con resolución 4K, asistente de voz con inteligencia artificial y una función de traducción en tiempo real compatible con más de 139 idiomas.

También permiten escuchar música y atender llamadas mediante conexión Bluetooth y un diseño de oído abierto, que facilita mantenerse atento al entorno mientras se utilizan. Entre sus especificaciones adicionales están la resistencia al agua y al polvo con certificación IP65 y una batería de 290 mAh.

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El dispositivo se conecta a una aplicación complementaria para configurar sus funciones y administrar archivos. Además, incorpora reconocimiento de objetos mediante inteligencia artificial.

El precio de las gafas es de 199.423 pesos, ya que tienen un descuento del 27 % sobre su precio original, el cual era de 274.417 pesos.

Cámara de tablero de 360 grados para automóvil

La cámara Zunfly W2 cuenta con cuatro canales de grabación para registrar imágenes del frente, la parte trasera, los laterales y el interior del vehículo. Su configuración combina una cámara frontal de 2K con otras tres de 1080p.

Tiene lentes gran angular de 170 y 150 grados, una pantalla IPS de 3 pulgadas y visión nocturna con tecnología WDR e infrarrojos. También incorpora GPS para registrar la ubicación y la velocidad en los videos, además de conexión WiFi de 5 GHz para transferir archivos mediante una aplicación.

El equipo incluye una tarjeta de memoria de 64 GB, admite tarjetas de hasta 128 GB y cuenta con sensor G, que bloquea automáticamente las grabaciones cuando detecta una colisión. Su modo de estacionamiento ofrece grabación por intervalos o detección de impactos, aunque para esta última función se necesita comprar un kit de cableado por separado.

La cámara tiene un precio de 249.305 pesos, ya que tiene el 27 % de descuento. Su valor original era de 343.030 pesos. La oferta aplica para usuarios Prime de Amazon, teniendo en cuenta que su precio sin oferta es de 411.643 pesos.

Máscara LED Wavytalk para el cuidado facial

La máscara de terapia de luz LED Wavytalk ofrece tres modos de iluminación para complementar las rutinas de cuidado facial. El primero combina luz roja de 630 nm e infrarrojo cercano de 850 nm; el segundo utiliza luz azul de 415 nm junto con luz roja, y el tercero incorpora luz ámbar de 590 nm.

Según las especificaciones del fabricante, estos modos están pensados para trabajar aspectos como las líneas finas, los brotes y la luminosidad de la piel.

El dispositivo cuenta con 456 chips LED, está fabricado en silicona y tiene correas ajustables para adaptarse al rostro. Permite programar sesiones de 10, 15 o 20 minutos y funciona con una batería de 2.500 mAh. La marca recomienda utilizarla entre tres y cinco veces por semana.

El precio de la máscara es de 307.008 pesos ya que tiene el 50 % de descuento. Su precio original era de 614.085 pesos.

Máquina infusora 2 en 1 EdiWhip

La EdiWhip combina dos funciones en un solo equipo: descarboxilar e infusionar ingredientes para preparar mantequillas y aceites infusionados.

Cuenta con cuatro ciclos preestablecidos, además de controles para ajustar el tiempo y la temperatura. También incorpora una licuadora de inmersión calentada que mezcla y calienta los ingredientes, así como un ciclo de autolimpieza para facilitar el mantenimiento.

Según el fabricante, permite procesar hasta una onza de material y está construida en acero inoxidable. La compra incluye un libro electrónico con consejos y recetas, y el equipo cuenta con un año de garantía.

Su precio es de 356.753 pesos ya que tiene el 20 % de descuento. Su valor original era de 445.949 pesos.

Aspiradora Shark Rocket Pet HV302

Para quienes buscan una herramienta de limpieza pensada para hogares con mascotas, la Shark Rocket Pet HV302 es una aspiradora con cable diseñada para recoger pelo en alfombras y pisos duros.

Su estructura pesa menos de nueve libras y tiene dirección giratoria para facilitar el movimiento alrededor de los muebles. También permite cambiar entre los modos de limpieza de pisos duros y alfombras mediante controles ubicados en el mango.

Una de sus características es que puede convertirse en una aspiradora de mano para limpiar muebles, espacios estrechos y superficies por encima del suelo. Incluye una herramienta para hendiduras, un accesorio múltiple para pelo de mascotas y un plumero de precisión. Además, cuenta con un depósito de polvo fácil de vaciar

Su precio es de 411.643 pesos debido a que tiene el 40 % de descuento. Su valor original era de 686.093 pesos.

Black Friday: qué revisar antes de comprar

Antes de aprovechar una oferta en Amazon, es recomendable verificar el precio vigente, las características de cada referencia, las condiciones de envío a Colombia y los posibles costos adicionales. Los descuentos y la disponibilidad pueden cambiar durante la jornada comercial.

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