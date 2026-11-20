Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un grupo de científicos ha logrado un avance significativo en el camino hacia la autosuficiencia alimentaria fuera de la Tierra: cultivaron papas en una simulación de suelo lunar enriquecido con materia orgánica, consiguiendo que fueran aptas para el consumo humano. La investigación, liderada por Aymeric Goyer, del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos, mostró que estas papas podrían crecer y ofrecer rendimientos comparables a los que se obtienen en la Tierra, según declaraciones divulgadas por el propio Goyer.

Sigue a PULZO en Discover

Tal como lo explicó el investigador, "hemos descubierto que las papas pueden completar su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se les añade materia orgánica". Este hallazgo representa un paso clave para crear sistemas fiables de producción de alimentos que permitan la exploración humana prolongada en la Luna. El experimento se enmarca en el programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que busca restablecer una presencia humana continua en la Luna. Para lograr este objetivo, resulta imprescindible desarrollar métodos que aseguren el abastecimiento interno de alimentos y así reducir la dependencia de costosas misiones de reabastecimiento desde la Tierra.

No obstante, según los investigadores, uno de los principales retos está en la naturaleza del regolito lunar, que es la capa de polvo y roca que recubre la mayor parte de la superficie de la Luna, caracterizada por niveles muy bajos de materia orgánica. Para la investigación, el equipo utilizó simuladores de regolito enriquecidos con diferentes cantidades de vermicompost —un abono orgánico obtenido a partir de la descomposición de materia por lombrices— y comprobaron que con el 30% de este aditivo se lograba un desarrollo de las papas casi idéntico al de los cultivos terrestres.

Sin el vermicompost, los resultados fueron deficientes: las plantas sufrían daños visibles, raíces subdesarrolladas y retrasos en el crecimiento. Las pruebas realizadas con proporciones menores de abono (entre 5% y 15%) permitieron solo una recuperación parcial. Dado que el regolito no es homogéneo, se simularon cinco variantes representando distintos sectores de la Luna. David Handy, otro de los investigadores, señaló que el compost ayuda a reducir la toxicidad de los compuestos presentes en el regolito. La elección de la papa se debió a su alta producción de calorías por área sembrada y su amplio valor nutricional, lo que la convierte en un alimento ideal para expediciones espaciales prolongadas. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista ‘npj Microgravity’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se cultivaron las papas en suelo similar al lunar según la Universidad Estatal de Oregón?

Para este experimento, los científicos de la Universidad Estatal de Oregón emplearon simuladores de regolito lunar —la capa polvorienta y rocosa de la superficie lunar— enriquecidos con vermicompost, un abono orgánico rico en nutrientes. Utilizando diferentes porcentajes de este abono, demostraron que el crecimiento y desarrollo de las papas podía igualar el de los cultivos terrestres, siempre que se añadiera al menos un 30% de materia orgánica al sustrato, según lo informado por El Espectador.

¿Por qué la papa fue elegida como alimento básico en experimentos para misiones espaciales?

De acuerdo con los investigadores citados por El Espectador, la papa fue seleccionada porque produce más calorías por unidad de tierra que la mayoría de los cultivos y ofrece un alto valor nutricional. Esto la hace especialmente práctica y eficiente para sustentar equipos humanos en misiones espaciales de larga duración, como las que plantea el programa Artemis de la NASA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.