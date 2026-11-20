Llegar a casa después de un día largo y encontrar el piso lleno de pelo de mascotas, migas y huellas embarradas es una situación que se repite más de lo que uno quisiera. La limpieza diaria se convierte en una tarea que consume tiempo, energía y, a veces, paciencia.

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El problema no es solo el desorden: es que muchas aspiradoras convencionales obligan a pasar varias veces por el mismo lugar, cambiar accesorios en medio de la limpieza o lidiar con cables que no alcanzan. Para quienes tienen mascotas o niños en casa, eso se siente aún más.

La temporada de Black Friday abrió una ventana interesante. Revisando Amazon, encontré tres aspiradoras con descuentos de entre 40 % y 46 % sobre su precio original: una de Shark, una de Dreame y una de Tineco; los precios corresponden al 20 de noviembre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Aspiradora Shark HV302 Rocket Pet

La Shark HV302 Rocket Pet es una aspiradora de palo con cable diseñada para quienes buscan potencia sin cargar una máquina pesada: pesa menos de cuatro kilos. Está pensada especialmente para hogares con mascotas, ya que incluye una multiherramienta para recoger pelo de animales con facilidad, tanto en alfombras como en pisos duros.

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Lo que más destaca:

Conversión a aspiradora de mano: con un solo botón, la varilla se separa y queda lista para limpiar sofás, escaleras o superficies altas.

Dirección pivotante: el cabezal gira para maniobrar debajo de los muebles y en espacios estrechos sin esfuerzo.

Limpieza multisuperficie: los controles en la punta de los dedos permiten cambiar entre modo alfombra y modo piso duro sin agacharse.

Herramienta para hendiduras incluida: ideal para bordes de paredes, ranuras entre cojines y zonas de difícil acceso.

Razones para comprarlo: es la opción más liviana y versátil del grupo, útil para quienes necesitan subir y bajar de pisos o limpiar rincones altos sin cambiar de equipo.

A tener en cuenta: al ser con cable, el radio de acción depende de la longitud del mismo y la cercanía a los tomacorrientes.

La Shark HV302 Rocket Pet cuesta hoy 411.643 pesos en Amazon, frente a su precio original de 686.094 pesos: un descuento del 40 % por Black Friday.

Aspiradora DREAME H12 Pro

El DREAME H12 Pro es un equipo inalámbrico que aspira y trapea en una sola pasada, pensado para pisos duros en hogares con mascotas o niños. Su succión de 16 KPa recoge tanto suciedad seca como derrames, y su base de carga tiene función de autolimpieza con aire caliente para que el cepillo no quede húmedo ni con malos olores entre usos.

Lo que más destaca:

Autonomía de 35 minutos: suficiente para recorrer varias habitaciones con una sola carga, gracias a su batería de larga duración.

Tanque de agua de 900 ml: alta capacidad para no interrumpir la limpieza en espacios grandes.

Autolimpieza con secado por aire caliente: el cepillo rodante se limpia y seca solo en la base, lo que reduce la acumulación de bacterias y olores.

Cobertura de borde a borde: el diseño del cepillo rodante llega hasta paredes y esquinas sin dejar franjas sin limpiar.

Razones para comprarlo: combina en un solo equipo lo que normalmente requeriría una aspiradora y un trapeador por separado, y su base hace buena parte del mantenimiento de forma automática.

A tener en cuenta: la carga completa desde cero toma entre tres y cuatro horas, así que conviene dejarlo en la base después de cada uso.

La DREAME H12 Pro está disponible en Amazon por 634.635 pesos, con un descuento del 40 % sobre su precio original de 1’063.465 pesos.

Aspiradora Tineco Floor ONE S5

La Tineco Floor ONE S5 es una aspiradora y trapeadora inalámbrica inteligente que ajusta sola la succión, el flujo de agua y la velocidad del cepillo según el tipo de suciedad que detecta en el piso, gracias a su tecnología iLoop Smart Sensor. Está diseñada para pisos duros y deja las superficies secas y sin rayas en minutos.

Lo que más destaca:

Sensor automático de suciedad: detecta qué tan sucio está el piso y adapta la potencia sin que usted toque nada.

Sistema de doble tanque: separa el agua limpia del agua sucia para que siempre se trapee con agua fresca.

Colador de pelo de mascotas: facilita retirar el pelo acumulado en el cepillo sin necesidad de tocarlo directamente.

Autolimpieza con una sola pulsación: enjuaga el rodillo y la tubería interior, y el secado centrífugo elimina el exceso de agua del cepillo.

Razones para comprarlo: el sensor inteligente lo hace especialmente cómodo para limpiezas frecuentes, porque el equipo toma las decisiones de potencia por usted y reduce el tiempo de cada pasada.

A tener en cuenta: para mantener su rendimiento, según la ficha del producto en Amazon, el filtro HEPA necesita limpieza mensual.

La Tineco Floor ONE S5 cuesta 651.479 pesos en Amazon, con un descuento del 46 % sobre su precio original de 1’200.690: el mayor porcentaje de rebaja entre los tres equipos presentados aquí.

¿Cuál aspiradora con descuento de Black Friday conviene más para hogares con mascotas?

Depende del tipo de piso y del nivel de automatización que se busque. La Shark HV302 Rocket Pet, disponible en Amazon por 411.643 pesos, es la más liviana y versátil para alfombras y rincones. El DREAME H12 Pro, a 634.635 pesos, combina aspirado y trapeado con autolimpieza en la base.

La Tineco Floor ONE S5, a 651.479 pesos, agrega el sensor inteligente que ajusta la potencia sola, lo que la hace útil para quien limpia seguido y quiere menos esfuerzo manual.

¿Cuánto se puede ahorrar comprando una aspiradora en Black Friday en Amazon?

Con los descuentos del 40 % y 46 % publicados en Amazon para estas tres aspiradoras, el ahorro va desde 274.451 pesos en la Shark HV302 Rocket Pet hasta 549.211 pesos en la Tineco Floor ONE S5, comparado con sus precios originales. Es una de las temporadas en las que los electrodomésticos de limpieza suelen registrar las rebajas más altas del año en esa plataforma.

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