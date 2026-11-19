Por: El Espectador

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El Diccionario de Cambridge ha escogido "humano" como su palabra del año 2026, una decisión que revela las profundas discusiones actuales sobre el significado de ser persona en una época en la que la inteligencia artificial (IA) borra cada vez más los límites entre lo que es propio de las personas y lo que corresponde a las máquinas. De acuerdo con lo explicado por la institución británica, la elección refleja cómo el contexto social y lingüístico ha girado en torno al debate sobre la IA y la redefinición de lo humano, una dinámica que se evidencia con fuerza durante este año.

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"Humano" superó en la última fase de selección a términos como "análogo", "agente", "saludable" y "chic", situándose en el centro de la discusión pública y académica. Históricamente, según el Diccionario de Cambridge, el adjetivo proviene del latín ‘humanus’ y se emplea para señalar aquellas características, virtudes y defectos que diferencian a las personas de los dioses, los animales e incluso las máquinas. Sin embargo, ha sido precisamente la creciente importancia de la distinción entre lo humano y lo artificial lo que inclinó la balanza hacia esta elección, dado que la competencia directa con las creaciones de IA es hoy más palpable que nunca.

De acuerdo con el diccionario, ha crecido de manera notable el uso de "humano" como parte de expresiones compuestas en inglés —como "human-made" o "human-author"— para subrayar aquello que ha sido creado directamente por personas y no por inteligencia artificial. Este cambio en el lenguaje evidencia, según sus lexicógrafos, no solo la omnipresencia de la tecnología, sino una transformación en la forma como las sociedades reconocen y valoran lo hecho por manos humanas.

Colin McIntosh, editor jefe del Diccionario de Cambridge, aseguró que "la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hablamos sobre lo que significa ser humano". Añadió que los temores en torno a lo que podría perderse al delegar procesos creativos y cognitivos en sistemas artificiales han provocado que la humanidad reevalúe su dependencia, desde los matemáticos más destacados hasta los maestros de los más pequeños.

Para la institución británica, la palabra "humano" define el año 2026 porque, mirando hacia el futuro, este periodo podría entenderse como un punto decisivo en la relación entre humanidad y máquina, en especial al observar cómo la inteligencia artificial puede producir obras de arte, música y textos que imitan a los realizados por personas. En un entorno dominado por contenido generado artificialmente, las creaciones humanas ganan un valor especial, incluso si presentan imperfecciones, frente a la perfección impersonal de la IA. Finalmente, la palabra sucede a "parasocial", elegida en 2025, la cual señalaba aquel tipo de conexión que una persona desarrolla con una figura famosa o una inteligencia artificial, a pesar de no conocerla.

¿Por qué el Diccionario de Cambridge eligió "humano" como palabra del año 2026?

La elección se fundamenta en la relevancia que ha adquirido el debate sobre la diferencia entre lo realizado por personas y lo producido por inteligencia artificial. Según el Diccionario de Cambridge, la aparición de nuevas expresiones que reivindican lo "humano" frente a lo "artificial" revela un cambio de conciencia social y lingüística, que hace del año 2026 un punto de inflexión en esta discusión.

¿Qué significa el término "parasocial" y por qué fue relevante en 2025?

"Parasocial" fue la palabra del año 2025 para el Diccionario de Cambridge y se refiere a la relación unidireccional que una persona establece con una celebridad o inteligencia artificial sin tener contacto real. La relevancia del término radica en cómo refleja la forma en que las personas construyen vínculos emocionales en la era digital, incluso hacia figuras o sistemas que no conocen personalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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