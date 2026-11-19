Por: El Espectador

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El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá inició un nuevo ciclo de pagos durante noviembre, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Desde hace unos días, beneficiarios y hogares focalizados han comenzado a recibir mensajes de texto que confirman el giro y dan las instrucciones para acceder al dinero. Es importante tener en cuenta que la entrega de recursos se realiza de forma escalonada, por lo que no todos los beneficiarios reciben el pago el mismo día.

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En esta ocasión, el Distrito destinó más de COP 45.000 millones para cubrir diferentes componentes del programa. Estas transferencias buscan llegar especialmente a hogares en situación de pobreza extrema, familias con niños y niñas menores de seis años, estudiantes entre siete y diecinueve años, jóvenes incluidos en rutas de inclusión social y productiva, personas con discapacidad y adultos mayores. También se abarca a habitantes de pagadiarios y comunidades étnicas identificadas en listados oficiales. Para esta fase, más de 190.000 hogares reciben apoyos asociados a los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, sumando más de 740.000 personas. Además, otros 270.000 individuos, entre jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, se benefician de estas transferencias según la Secretaría de Integración Social.

El programa no funciona mediante convocatorias abiertas cada mes, pues la focalización se realiza utilizando los criterios definidos por el Distrito y el Sisbén IV, instrumento que clasifica a la población en grupos según nivel de ingresos y condiciones de vulnerabilidad. Por ello, estar únicamente registrado en el Sisbén IV no garantiza la entrega automática del apoyo económico.

Los recursos se giran a través de distintas billeteras digitales como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi, y también mediante Banco Caja Social. Las personas que reciben el pago por giro pueden reclamarlo en Efecty luego de la notificación por mensaje de texto. Se recomienda a los beneficiarios verificar primero las notificaciones y consultar su billetera digital antes de acercarse a una sede distrital. Para adultos mayores, desde abril de 2026, más de 50.000 han pasado al programa Colombia Mayor sin que esto implique perder el beneficio de manera automática. La Secretaría de Integración Social insiste en que la consulta y el trámite para saber si usted es beneficiario del IMG son totalmente gratuitos y que no se requieren pagos extras ni intermediarios.

En lo corrido de 2026, la suma total transferida por el programa supera los COP 480.000 millones, según cifras oficiales. Si no aparece el pago de este mes, es fundamental revisar cambios en la información registrada o en los componentes asignados, y acudir a los canales oficiales: línea telefónica, subdirecciones locales, portal web y el Sistema Bogotá te Escucha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar si usted es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para verificar si su hogar es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá, debe comunicarse con la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la línea 601 380 8330 opción 6, dirigirse a las subdirecciones locales, consultar el portal web oficial o emplear el Sistema Bogotá te Escucha. No se requiere pago ni intermediarios para este proceso.

¿Qué criterios utiliza el Distrito para focalizar a los beneficiarios de IMG?

El Distrito prioriza según criterios de pobreza extrema, pertenencia a grupos poblacionales vulnerables y registro en el Sisbén IV. Dentro de estos grupos se encuentran hogares con niños pequeños, estudiantes, jóvenes en rutas de inclusión, personas mayores, personas con discapacidad y hogares étnicos censados. La focalización es clave para la asignación de los apoyos y no se realiza mediante convocatorias abiertas cada mes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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