Por: Portal Bogotá

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El arte urbano sigue generando espacios de encuentro y participación en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una iniciativa en la que la Alcaldía Local de Tunjuelito reafirma su apoyo a las expresiones culturales que conectan comunidades. En una nueva edición del ‘Entre Cuadras: Festival de Graffiti’, la administración local buscó un objetivo claro: romper las fronteras invisibles entre barrios y localidades, utilizando el arte como vehículo de integración social, conocimiento y apropiación positiva del espacio público.

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De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, esta propuesta fue promovida inicialmente por la Mesa Local de Graffiti, una instancia que agrupa a exponentes y gestores de arte urbano en la localidad. Gracias a la movilización ciudadana y al trabajo articulado en red, la convocatoria logró atraer a 30 artistas urbanos provenientes de diferentes puntos del Distrito Capital de Bogotá. Además, se sumó un artista del departamento de Santander, mostrando la capacidad del festival para abrir sus puertas a la diversidad y el intercambio nacional en materia de arte urbano.

La intervención principal se realizó en los muros del colegio San Benito Abad y en el parque cercano, donde los muralistas revitalizaron estos espacios con obras cargadas de color y elementos identitarios. Según la misma fuente, la magnitud y nivel de detalle de las piezas imponen un reto artístico que ha extendido el proceso de ejecución, requiriendo varios días para culminar cada uno de los trabajos.

Sobre la importancia de estas acciones culturales, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, sostuvo: "El arte urbano y el graffiti son herramientas poderosas para resignificar el espacio público, fortalecer el sentido de pertenencia y abrir oportunidades para el talento joven y cultural". La mandataria resaltó la unión de los 30 artistas de la ciudad, junto al exponente nacional, quienes transformaron el entorno escolar y evidenciaron que la cultura puede ser eje de convivencia y transformación social.

Como reconocimiento al trabajo de los artistas y su aporte en el embellecimiento del entorno, los participantes recibieron un incentivo económico, según señaló la Alcaldía Local de Tunjuelito. Esta acción evidencia el compromiso de Bogotá con el impulso del talento local y las diversas expresiones artísticas que fortalecen la identidad barrial. Finalmente, se extendió la invitación a la comunidad educativa y a los vecinos del barrio San Benito para valorar y cuidar estas nuevas obras murales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto del Festival de Graffiti ‘Entre Cuadras’ en la comunidad de Tunjuelito?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, el festival ha servido como catalizador para romper las fronteras invisibles entre barrios y fortalecer la convivencia a través del arte. Las intervenciones en los muros del colegio San Benito Abad y el parque aledaño contribuyen a resignificar y embellecer el espacio comunitario, además de incentivar el sentido de pertenencia y la valoración del talento joven.

¿Qué significa resignificar el espacio público en el contexto del arte urbano?

Resignificar el espacio público implica darle un nuevo sentido y valor a lugares cotidianos mediante intervenciones artísticas, como el graffiti y los murales. En el contexto descrito por la Alcaldía Local de Tunjuelito, esto se traduce en revitalizar muros y parques con obras de arte, transformando la percepción ciudadana sobre estos espacios y favoreciendo su apropiación positiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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