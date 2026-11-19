Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado contundente a toda la ciudadanía para asumir con seriedad el reto de ahorrar energía frente a la llegada del fenómeno de El Niño. Durante una entrevista con Noticias Caracol el 19 de noviembre de 2026, Galán subrayó que no se trata únicamente de una situación que afecte a la capital, sino de un problema nacional que pone a prueba la capacidad energética del país. Según Galán, la meta que se han propuesto las autoridades nacionales es que los embalses alcancen el 80 % de su capacidad antes de finalizar noviembre de 2026, lo que permitiría enfrentar la temporada seca comprendida entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 con reservas suficientes para la generación de electricidad.

Sigue a PULZO en Discover

Galán explicó que la coyuntura tiene varias causas principales. Apuntó que uno de los desencadenantes es el retraso en proyectos necesarios para la producción de energía, una falencia que atribuyó a decisiones del gobierno nacional anterior. Según su análisis, la falta de nuevos proyectos ha comprometido el desarrollo energético, lo que, sumado a la escasez de gas disponible para operar termoeléctricas a plena capacidad, ha generado un escenario más complejo. A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño, que tiende a reducir las lluvias y afectar gravemente las reservas de agua en los embalses, quienes son clave para el funcionamiento de las hidroeléctricas.

En respuesta a este panorama, Bogotá se ha unido al llamado nacional para adoptar prácticas de consumo más consciente. La administración distrital ha solicitado a la ciudadanía que disminuya el uso de energía, en especial durante el horario de mayor demanda, que ocurre entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. De acuerdo con el alcalde, una reducción del consumo en esa franja puede tener un impacto significativo para todo el sistema eléctrico nacional.

Entre las medidas recomendadas, se encuentran acciones sencillas como apagar luces que no se estén utilizando, aprovechar la luz natural al máximo, desconectar equipos cuando no están en uso y minimizar el uso de electrodomésticos de alto consumo. La administración distrital remarca la importancia de hacer un uso eficiente tanto de la energía como del agua, porque cada aporte cuenta en la protección de recursos esenciales.

El fenómeno de El Niño, según los organismos oficiales, requiere una respuesta colectiva. Por eso, la tarea de alcanzar el 80 % en los embalses depende de la suma de pequeños esfuerzos ciudadanos, especialmente en las horas pico. Al ahorrar energía, se contribuye a garantizar el abastecimiento y a mitigar los efectos adversos de la sequía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante ahorrar energía en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Ahorrar energía en Bogotá durante el fenómeno de El Niño es fundamental porque esta condición climática reduce las lluvias y afecta el nivel de los embalses que surten a las hidroeléctricas. De acuerdo con lo indicado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, ahorrar energía ayuda a mantener reservas suficientes para la generación eléctrica en temporada seca, lo que garantiza el abastecimiento y evita posibles crisis energéticas.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el consumo de energía en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento climático caracterizado por el calentamiento anómalo del océano Pacífico, que reduce las lluvias y genera periodos de sequía. En Bogotá, esta situación incrementa la demanda de electricidad y disminuye el nivel de agua en embalses, lo que dificulta el funcionamiento de las hidroeléctricas. Por eso, se promueve el ahorro de energía para mitigar sus efectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z