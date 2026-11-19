Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió este jueves 19 de noviembre a las manifestaciones que se desarrollaban en Bogotá en medio de la jornada de movilización nacional. Durante su pronunciamiento, el mandatario exhortó a los ciudadanos a mantener sus actividades cotidianas y fue enfático al advertir que no permitirá bloqueos de vías ni hechos de violencia, subrayando la importancia de garantizar el orden público durante este tipo de eventos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo expresado por De La Espriella, en todo el territorio nacional se garantizaba la presencia de la Fuerza Pública, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la seguridad y el orden en momentos de protesta social. El presidente defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, amparándose en la Constitución, pero también dejó claro que cualquier acto que excediera los límites permitidos por la ley enfrentaría una respuesta decidida por parte del Estado.

Durante su recorrido por la capital, De La Espriella fue preciso al señalar su postura frente a alteraciones del orden público. En sus palabras: “No voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano, porque vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado”. Esta afirmación no solo refleja la firmeza del gobierno ante posibles excesos en las marchas, sino que también plantea el debate sobre los alcances de las protestas y el papel de las autoridades en la gestión de la movilización social.

Por otro lado, el mandatario invitó a quienes no participaban en las marchas a continuar con sus tareas habituales, sugiriendo que la jornada de protestas, aunque significativa, no debía paralizar la vida diaria en las ciudades. Esta invitación se da en un contexto donde la expresión “terrorismo urbano” acuñada por el presidente, junto con su llamado a ejercer toda la fuerza del Estado, abre un nuevo campo de discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la manifestación y la preservación del orden público, según lo informaron medios como El Nuevo Día.

De La Espriella concluyó su intervención con la consigna “¡Firme por la patria!”, reiterando el compromiso del Ejecutivo de mantener la estabilidad y esperando los informes oficiales sobre el desarrollo de las protestas, así como posibles afectaciones a la movilidad y al funcionamiento habitual de las ciudades.

¿Qué quiso decir el presidente Abelardo De La Espriella con el término “terrorismo urbano” en el contexto de las marchas?

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó la expresión “terrorismo urbano” para referirse a acciones violentas o alteraciones graves del orden público durante el desarrollo de las protestas. Su mensaje, citado por medios como El Nuevo Día, busca diferenciar entre la manifestación pacífica —que la Constitución protege— y actos considerados peligrosos para la seguridad ciudadana.

¿Qué medidas anunció el Gobierno frente a los posibles bloqueos durante las movilizaciones en Bogotá?

El Gobierno, en palabras del presidente De La Espriella, afirmó que no aceptaría bloqueos de vías durante las movilizaciones. Señaló la presencia activa de la Fuerza Pública a nivel nacional y aseguró que respondería “con toda la contundencia y la fuerza del Estado” ante cualquier intento de alterar el orden público o afectar la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.