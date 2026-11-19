En medio de las manifestaciones que están programadas para desarrollarse en Bogotá, Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia frente a posibles bloqueos de vías y actos que alteren el orden público.

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El presidente de Colombia aseguró que respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero fue enfático en señalar que no permitirá que las movilizaciones afecten la movilidad de los ciudadanos.

A través de una publicación en sus redes sociales, De la Espriella compartió un video en el que aparece recorriendo diferentes sectores de la capital en un vehículo. Durante el trayecto, mostró cómo transcurría la jornada en la ciudad y destacó que, en ese momento, el tráfico y las actividades cotidianas se mantenían con normalidad.

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“Respeto el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero no permitiré bloqueos de vías ni actos de terrorismo urbano”, fue el mensaje del mandatario, quien también invitó a los ciudadanos a salir con tranquilidad y continuar con sus actividades.

¡LA PROTESTA PACÍFICA SE RESPETA, PERO NO PERMITIRÉ BLOQUEOS NI TERRORISMO URBANO! Durante mi recorrido por Bogotá constaté que la ciudad transcurre con normalidad. Invito a los ciudadanos a salir con tranquilidad y desarrollar sus actividades cotidianas. El Gobierno y la Fuerza Pública están presentes y desplegados para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad de los colombianos. Quien quiera manifestarse pacíficamente puede hacerlo. LA PROTESTA ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, PERO LA VIOLENCIA NO LO ES. No admitiré bloqueos de vías ni actos de terrorismo urbano. Frente a quienes pretendan sembrar el caos, intimidar a los ciudadanos o alterar el orden público mediante la violencia, ACTUAREMOS CON TODA LA FIRMEZA Y LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

En su pronunciamiento, el presidente hizo énfasis en el despliegue de la fuerza pública para atender la situación y garantizar el orden durante las manifestaciones. Asimismo, advirtió que el Estado actuará con firmeza y dentro de los parámetros de la ley frente a cualquier intento de alterar la tranquilidad de la capital.

La declaración se conoce en medio de las tensiones por las jornadas de protesta que se desarrollan en Bogotá, escenario en el que las afectaciones a la movilidad y los posibles enfrentamientos se convierten en una de las principales preocupaciones para quienes deben desplazarse por la ciudad.

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De la Espriella cerró su mensaje con la expresión “¡Firme por la Patria!”, con la que reiteró su postura frente a la situación de orden público.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.