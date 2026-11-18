Por: El Espectador

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La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia se pronunció enérgicamente sobre la situación que enfrenta la periodista Ana Cristina Restrepo, quien ha sido blanco de ataques y mensajes intimidantes a través de redes sociales por su cobertura sobre temas de derechos de las víctimas y procesos de paz. De acuerdo con la ONU, Restrepo ha sido señalada falsamente, vinculándola con la antigua guerrilla de las Farc y acusándola sin fundamento de favorecer posiciones subversivas. El organismo internacional enfatizó que estas imputaciones no tienen “ningún sustento” y destacó que “ninguna periodista debería ver amenazadas su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, sentando un precedente de respaldo a la profesional.

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La ONU diferenció claramente entre el ejercicio legítimo de la libre expresión y la proliferación de amenazas, incitación a la violencia, estigmatización y desinformación, prácticas que en su visión ponen en peligro la vida y la integridad de quienes ejercen el periodismo. El organismo solicitó a las autoridades que evalúen de manera urgente los riesgos que enfrenta Restrepo y, en consulta con ella, implementen medidas de seguridad que le permitan efectuar su labor sin temor por su vida ni por su bienestar.

El origen de los ataques contra Restrepo surgió de un debate público en redes sociales con Jerome Sanabria, creadora de contenido y activista, centrado en el acuerdo de paz y la caracterización de los antiguos combatientes de las Farc. Sanabria, en un panel periodístico de RCN, manifestó su escepticismo frente a la desmovilización y la consolidación de la paz: “Las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”. Según su perspectiva, las disidencias mantienen presencia en una parte considerable del territorio y los compromisos adquiridos no se han cumplido. Restrepo replicó a estas afirmaciones cuestionando la falta de verificación y documentación en los argumentos de Sanabria, e hizo énfasis en el daño que estos discursos pueden hacer al periodismo y al proceso de paz. Sanabria, a su vez, responsabilizó a Restrepo y otros sectores de haber respaldado un acuerdo que, según su visión, no ha sido honrado, alegando incumplimientos en materia de reparación a las víctimas y entrega de bienes.

Restrepo rechazó las imputaciones, defendiendo su derecho a exigir respeto y a promover el diálogo como vía para solucionar el conflicto, reafirmando que la política debe discutirse desde las palabras y no desde la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la ONU rechaza la estigmatización de periodistas como Ana Cristina Restrepo?

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia sostiene que la estigmatización y las amenazas contra periodistas, como las que ha sufrido Ana Cristina Restrepo, atentan contra la libertad de prensa y ponen en riesgo su integridad y su capacidad de informar libremente. El organismo subraya que el ejercicio periodístico debe estar protegido y resguardado del señalamiento injustificado, especialmente cuando está asociado a temas de alta sensibilidad como la paz y los derechos humanos.

¿Cuál fue el origen del debate entre Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria sobre las Farc?

El debate entre Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria se originó tras una intervención de Sanabria en un panel de RCN, donde cuestionó la desmovilización de las Farc y la efectividad del acuerdo de paz. Restrepo respondió señalando la falta de verificación en las afirmaciones de Sanabria, lo que desencadenó un intercambio polémico en redes sociales y derivó en los ataques contra la periodista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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