Por: El Espectador

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Han pasado cerca de diez años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un hito fundamental en la historia reciente del país. Este acuerdo tenía como uno de sus pilares principales el abordaje integral del problema de las drogas ilícitas, reconociendo la importancia de hallar soluciones sostenibles para un fenómeno que ha sido motor del conflicto armado en Colombia durante décadas. De acuerdo con lo pactado, la negociación, que atravesó momentos difíciles debido al debate sobre la coca y el narcotráfico, concretó un consenso clave: en lugar de centrar la estrategia en la fumigación y la erradicación forzada, se optaría por un plan de sustitución de cultivos como enfoque central, tal y como fue definido en el punto cuatro del acuerdo.

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Según los reportes, este plan representó un cambio sustancial en la política antidrogas tradicional que venía aplicándose en el país. La negociación, que entre noviembre de 2013 y mayo de 2014 reunió a la delegación del gobierno Santos y a la cúpula de las Farc, tuvo como uno de sus focos principales la coca. Ambas partes coincidieron en que eliminar los cultivos ilícitos era indispensable para enfrentar de raíz el negocio del narcotráfico. Sin embargo, los métodos para lograrlo suscitaron profundos desacuerdos. Las Farc, con presencia activa en los principales enclaves dedicados al cultivo de coca, conocían a fondo las dinámicas internas de este mercado ilícito y argumentaban que la erradicación forzada y la aspersión aérea eran medidas insuficientes y contraproducentes.

A pesar de los acuerdos, el escenario actual demuestra que la solución al problema de las drogas sigue sin estar plenamente definida. Hoy, las dudas en torno a la viabilidad de la sustitución voluntaria de los cultivos persisten, especialmente por la magnitud del desafío: el país enfrenta el reto de reemplazar unas 261.000 hectáreas de coca. Además, el proceso está condicionado por el rezago de políticas previas y por estrategias de gobiernos anteriores que no cumplieron las expectativas creadas. La sombra de la aspersión aérea y la falta de una ruta clara mantienen viva la incertidumbre en torno al cumplimiento efectivo de este punto del acuerdo, situación que pone en cuestión el avance real hacia una paz completa, de acuerdo con los acuerdos y reportes citados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué decía el punto cuatro del Acuerdo de Paz sobre cultivos ilícitos y su sustitución?

El punto cuatro del Acuerdo de Paz, según lo pactado entre el gobierno Santos y las Farc, establecía que la estrategia central para enfrentar el problema de las drogas ilícitas debía ser la sustitución de cultivos, dejando en segundo plano la erradicación forzada y la fumigación. Esto se decidió tras analizar las dinámicas del narcotráfico y el papel de los cultivos de coca en el conflicto armado, apuntando a una solución más integral y menos punitiva.

¿Cuáles son los retos actuales para reemplazar las 261.000 hectáreas de coca en Colombia?

Actualmente, reemplazar las 261.000 hectáreas de coca en Colombia implica varios retos, según los reportes recogidos en la negociación. La principal dificultad radica en la falta de una ruta clara para la sustitución voluntaria, así como la persistencia de rezagos e inconsistencias heredadas de políticas y estrategias anteriores, que han impedido la consolidación de una respuesta efectiva y sostenida al fenómeno de los cultivos ilícitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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