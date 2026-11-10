Por: El Espectador

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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reiteró su respaldo internacional al Acuerdo de Paz firmado hace diez años con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), pero advirtió que es necesario revisar los recursos dedicados a su implementación. De acuerdo con declaraciones de Miroslav Jenča, jefe de la Misión en Colombia, durante un foro de la Universidad del Rosario, el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evidencia el compromiso internacional con lo pactado en La Habana.

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Jenča subrayó que tanto la comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han invertido ya 600 millones de dólares en el sostenimiento de la misión y el acompañamiento al proceso. No obstante, recalcó que la responsabilidad principal de cumplir con lo acordado recae sobre el Estado colombiano, a pesar del acompañamiento y apoyo externo. Esta postura se conoce en momentos de revisión crítica de los logros y desafíos tras una década de la firma del Acuerdo de Paz.

El foro contó también con la participación de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ganador del premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que desembocó en la firma con las Farc. Santos aprovechó el evento para cuestionar la estrategia de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella. Según Santos, la situación actual del país resulta inquietante, ya que considera que el presidente "se pasea entre cadáveres". Esta declaración surge tras las acciones recientes, en las que De la Espriella firmó una bomba que precedió a la llamada “Operación Noah”. Durante la operación, se produjo el séptimo bombardeo bajo su mandato, dirigido contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en Tibú, municipio del departamento de Norte de Santander.

En su intervención, Santos manifestó su preocupación por la violencia persistente en el contexto del décimo aniversario del acuerdo, resaltando la contradicción entre los ideales de paz que se buscaron y la realidad de los acontecimientos actuales bajo la administración de De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel ha tenido la ONU en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la comunidad internacional y la ONU han brindado un apoyo consistente al proceso de paz, representado tanto en respaldo político como en la inversión de 600 millones de dólares durante los últimos años. Sin embargo, Jenča enfatizó que la principal responsabilidad de la implementación corresponde al Estado colombiano.

¿En qué consiste la “Operación Noah” ordenada por el presidente De la Espriella?

La “Operación Noah” es una acción militar reciente autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella. Incluyó el séptimo bombardeo bajo su gobierno, dirigido específicamente a combatir al Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. Esta operación ha generado críticas, como las expresadas por el expresidente Juan Manuel Santos en el foro sobre el Acuerdo de Paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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