Por: El Espectador

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La protección de la vida de los excombatientes de las antiguas Farc y el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz han sido señalados como obligaciones estatales fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia ha documentado que estos compromisos no se están cumpliendo adecuadamente. En una reciente evaluación del seguimiento a una de sus sentencias clave en materia de paz, el tribunal reafirmó que las fallas en protección y garantías son sistemáticas y se arrastran desde años atrás, manteniéndose incluso bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella. Según la Corte, la situación se ha agravado en el actual gobierno debido a decisiones que han restringido aún más la aplicación y desarrollo de los acuerdos alcanzados con los excombatientes.

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La revisión fue liderada por el magistrado Héctor Carvajal, con el apoyo de sus colegas Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo, y se centró específicamente en la sentencia SU-020 de 2022. Con esa sentencia, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto a las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y se encuentran en proceso de reincorporación. Tras una evaluación exhaustiva, los magistrados concluyeron que, a pesar de las reiteradas advertencias y órdenes impartidas previamente al Ejecutivo, sigue existiendo, en sus palabras, una “violación masiva y sistemática” de los derechos fundamentales de esta población.

El alto tribunal señaló que las medidas tomadas por el Estado resultan esencialmente formales, careciendo de la eficacia necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las instancias e instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección de los excombatientes. Por tal motivo, la Corte recordó explícitamente al presidente De la Espriella que los compromisos en materia de paz deben observarse en su totalidad, sin que la ideología política del gobernante pueda ser una excusa para limitar su alcance o incidencia. Además, dictó órdenes concretas orientadas a asegurar el funcionamiento continuo y efectivo de las entidades responsables de proteger a la población en proceso de reincorporación.

En este sentido, la postura de la Corte Constitucional refuerza la exigencia de que los deberes estatales se cumplan de manera real y no solo formal, y exige acciones eficaces para garantizar la seguridad y los derechos de quienes apostaron por la paz y dejaron las armas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz con excombatientes?

La Corte Constitucional afirmó que el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantías para los excombatientes de las extintas Farc es sistemático y persiste desde hace años. Además, resaltó que, bajo el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, la problemática ha aumentado por decisiones oficiales que han limitado los avances en el cumplimiento de los acuerdos, manteniéndose una “violación masiva y sistemática” de derechos.

¿Qué es un Estado de Cosas Inconstitucional y por qué la Corte lo declaró en este caso?

Un Estado de Cosas Inconstitucional es una figura jurídica que declara la existencia de una vulneración sistemática y masiva de derechos fundamentales que el Estado no ha solucionado a pesar de diagnósticos y órdenes previas. En este caso, la Corte Constitucional lo declaró respecto al componente de garantías de seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, debido a que las acciones estatales han sido insuficientes para proteger sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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