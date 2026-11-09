Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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"Me gusta" fue la expresión con la que Gustavo Petro, mandatario colombiano, rompió el silencio ante la filtración de un video en el que aparece en una supuesta videollamada con Deicy Jiménez. Según la información compartida, durante dicha comunicación, desde una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán, se le envían mensajes a la mujer que acompaña la grabación. Al respecto, Petro se refirió a los gestos afectivos presentes en las conversaciones y defendió los besos, aclarando que deben darse con consentimiento. Textualmente, escribió: "Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. Besos a la humanidad y a la Vida".

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La respuesta de Petro incluyó un cuestionamiento sobre la antigüedad del video. El presidente hizo énfasis en la falta de audio en los materiales divulgados y llamó la atención para que se esclarezca la fecha exacta en la que estos fueron grabados, sugiriendo que ese dato podría modificar la percepción pública sobre el caso. En sus palabras: "Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?". Asimismo, afirmó que conocer ese detalle podría desmoronar "toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial". Finalmente, cerró planteando interrogantes sobre su límite de tolerancia ante la situación: "¿Hasta cuándo aguantaré?".

Todo esto salió a la luz después de que la periodista Darcy Quinn presentara la grabación en la que, según se observa, Petro y Deicy Jiménez entablan una videollamada. En el material, se escuchan frases como "Estás linda" y "Párate". Al terminar la comunicación, se lee el mensaje: "Chévere. Me hacía falta verte". Este contenido no llegó aislado: se suma a otras conversaciones y acusaciones que Jiménez ha hecho públicas sobre el aparente uso de diferentes perfiles para establecer contacto con ella. Las denuncias incluyen alegatos sobre posibles negociaciones o favores sexuales a cambio de contratos estatales, asuntos que siguen bajo la lupa de las autoridades competentes.

En todo momento, la postura de Petro ha consistido en restar validez a las afirmaciones sin pruebas concretas sobre el contexto y la fecha de los vídeos, poniendo en duda la narrativa que ha circulado en los medios durante las últimas semanas.

¿De qué trata el video filtrado de Gustavo Petro y quién es Deicy Jiménez?

El video filtrado, presentado por la periodista Darcy Quinn, muestra a Gustavo Petro en una presunta videollamada con Deicy Jiménez. Durante la conversación, se observan gestos de afecto y frases dirigidas a la mujer. Jiménez ha denunciado que hubo contacto mediante diferentes perfiles y ha señalado supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales, hechos que están siendo revisados por las autoridades.

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona la fecha y el contexto de los videos sin audio?

Gustavo Petro ha puesto en duda la veracidad e interpretación de los videos al destacar que no tienen audio y no se conoce la fecha exacta en la que fueron grabados. De acuerdo con su declaración, conocer cuándo se realizaron estos videos podría cambiar completamente la narrativa mediática y judicial que se ha desarrollado alrededor de las acusaciones, insistiendo en la importancia del contexto y la temporalidad para entender el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.