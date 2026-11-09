Por: El Espectador

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La noche del 27 de noviembre de 2025 fue la última vez que Nicolás Bernate se comunicó con su familia. Según relató su padre Álvaro Bernate a El Espectador, Nicolás, quien trabajaba como conductor de aplicaciones de transporte y estudiaba Gestión Empresarial Administrativa en Campoalto, se despidió asegurando que, tras un servicio en Bosa y Kennedy, regresaría pronto a casa. Esa llamada, realizada a las 10:11 p.m., sería la última comunicación que tendrían con él. Al día siguiente, al notar la ausencia de su hijo, la familia inició una búsqueda incansable, rastreando a través del GPS del vehículo y recorriendo tanto Bogotá como otros municipios.

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El padre de Nicolás reconstruyó minuciosamente los movimientos del carro, que había sido adquirido para que padre e hijo pudieran contribuir a los gastos familiares. Los registros muestran que el automóvil se desplazó por varias zonas de Bosa y Soacha, deteniéndose varias horas en el sector de San Mateo. Con esta información, Álvaro visitó establecimientos, buscó videos de seguridad y pidió testimonio a residentes, en una investigación sin descanso en busca de cualquier pista sobre el paradero de su hijo.

El recorrido del vehículo los llevó a diferentes barrios, como Bosa San José, Potreritos y Catalina. En este último, una mujer aseguró reconocer a un joven similar a Nicolás, aunque esa versión no ha sido confirmada ni integrada oficialmente a la investigación. Álvaro también solicitó la revisión de cámaras de videovigilancia, pero denuncia falta de acceso a la información oficial y transparencia en el análisis del material recolectado por las autoridades.

Pese a los esfuerzos, la búsqueda solo logró recuperar el automóvil, que fue hallado en Bosa San José cuando era manejado por un hombre y acompañado por una mujer, quienes hoy enfrentan procesos judiciales, de acuerdo con El Espectador. No obstante, hasta ahora, ninguno de estos procedimientos ha dado luz sobre el destino de Nicolás. El padre, inmerso en la búsqueda y afectado en lo económico y lo emocional, cuestiona la falta de acompañamiento institucional y denuncia haber sido víctima de falsas pistas y estafas ante la desesperación.

A casi un año de la desaparición, la justicia mantiene abiertos dos procesos con cuatro personas investigadas, pero la familia reclama la falta de resultados y claridad sobre los hechos. En palabras de Álvaro, el desgaste ha sido tal que su vida y la de su esposa cambiaron para siempre, pero la esperanza de encontrar a Nicolás continúa inalterable.

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la desaparición de Nicolás Bernate?

Según El Espectador, actualmente existen dos procesos judiciales en curso por la desaparición de Nicolás Bernate, con cuatro personas investigadas. Dos de ellas están en juicio, proceso actualmente suspendido porque uno de los acusados se quedó sin defensor. El segundo proceso involucra a otras dos personas, pero no se han divulgado más detalles. Hasta el momento, ninguna de las indagaciones ha permitido establecer qué ocurrió con Nicolás ni su paradero.

¿Qué significa la diabetes tipo 2 y cómo afecta la búsqueda de familiares desaparecidos?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. En el caso de Álvaro Bernate, padre de Nicolás, el impacto emocional y el desgaste físico causado por la búsqueda constante han dificultado el manejo de su condición, aumentando los riesgos para su salud y generando aún más dificultades en medio de la incertidumbre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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