Por: Portal Bogotá

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El apoyo al teatro independiente en Bogotá se materializa en iniciativas como ‘Ser o no ser’, una propuesta escénica presentada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad. Este evento, de acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, invita a reflexionar y a participar a través de una experiencia que pone en el centro el proceso creativo del maestro actuante y su relación directa con los espectadores. La programación se llevará a cabo en Acto Latino, un espacio que abrirá sus puertas del 10 al 30 de noviembre de 2026, con funciones específicas los días 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de ese mes, todas a las 7:30 p. m. La entrada es libre, bajo la modalidad de aporte voluntario, permitiendo así que más personas puedan acceder a la propuesta.

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Según lo informado en Bogotá.gov.co, la propuesta de ‘Ser o no ser’ busca que el público se acerque al arte desde la vivencia directa del proceso artístico. En este espacio, el maestro no solo presenta su trabajo sino que comparte abiertamente el desarrollo de su práctica y utiliza ese proceso como estímulo para propiciar un diálogo con los asistentes sobre distintas formas de expresión, posibilidades creativas y alternativas en la creación escénica. Cada función se plantea como una experiencia única, lo que otorga la posibilidad de que, aún asistiendo en diferentes fechas, los espectadores encuentren una mirada fresca sobre el proceso artístico que varía según el momento de la presentación.

El propósito central de este encuentro en Acto Latino, ubicado en la carrera 16 n.º 58A-55 en Bogotá, es promover una experiencia abierta donde observar, cuestionar y dialogar sobre el arte surgen de la interacción misma entre el artista y su público. Así, el evento no busca la exhibición de una obra cerrada, sino la convivencia y el descubrimiento en torno al acto de creación en tiempo real. De acuerdo con la fuente, esta iniciativa forma parte de una política de ciudad orientada a expandir los espacios de expresión y reconocimiento de la práctica artística independiente, facilitando el acceso mediante la modalidad de entrada voluntaria. Es importante aclarar que, según Bogotá.gov.co, este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

¿Qué propone la obra ‘Ser o no ser’ presentada en Acto Latino?

‘Ser o no ser’ es una propuesta escénica que centra su experiencia en el proceso creativo del maestro actuante. Lejos de ser una obra tradicional, la iniciativa busca abrir el escenario a la observación y el diálogo con el público, quienes pueden participar activamente de la reflexión sobre el arte y sus múltiples formas de expresión.

¿Cuándo y dónde se presenta ‘Ser o no ser’ en Bogotá?

La obra ‘Ser o no ser’ se presentará en Acto Latino, ubicado en la carrera 16 n.º 58A-55, Bogotá, los días 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre de 2026, a las 7:30 p. m. Para asistir, el público podrá ingresar con un aporte voluntario, accediendo así a una experiencia de creación abierta y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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