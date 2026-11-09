Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organiza una iniciativa cultural que busca incentivar el amor por la lectura y la música en Bogotá. De acuerdo con Idartes, la nueva franja llamada Pase la Página está diseñada para motivar a los asistentes a detenerse y explorar sus libros favoritos, mientras disfrutan de un ambiente sonoro diverso y enriquecedor. Este evento especial está programado para el 27 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el lobby del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22 – 47. Lo más destacado es que la entrada es completamente gratuita, lo que permite el acceso a cualquier ciudadano interesado en vivir esta experiencia cultural sin costo.

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La actividad contará con la participación de DJ Omar Rivera, un artista y selector musical colombiano reconocido por su habilidad para mezclar sonidos que provienen del Caribe y sus raíces africanas. Según la información publicada por la página oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el enfoque musical en este evento girará alrededor de la conexión entre distintas épocas y lugares, con la inclusión de géneros como electrónica, ritmos afro, jazz, soul, ambient y lo-fi. La propuesta busca ir más allá del simple acto de escuchar música: se trata de conectar, a través de un recorrido sonoro, las emociones del público con cada espacio y momento, desde ambientes bailables hasta opciones más contemplativas.

Con la franja Pase la Página, Idartes quiere ofrecer un espacio donde la lectura y la música sirvan como puente entre personas que pueden compartir sin prisas y disfrutar del arte en todas sus expresiones. El objetivo es transformar una tarde ordinaria en un encuentro lleno de nuevas percepciones, basándose en la versatilidad de la selección musical de DJ Omar Rivera y la variedad de libros que podrán acompañar este momento.

En ediciones anteriores, Bogotá ha impulsado eventos que buscan fortalecer la identidad cultural de la ciudad, como el Festival Carranguero. Ahora, con Pase la Página, se suma una alternativa accesible que integra la lectura, la conversación y la música como herramientas fundamentales para el desarrollo cultural y el bienestar colectivo, de acuerdo con las fuentes oficiales.

¿Cuándo y dónde es el evento Pase la Página de Idartes en Bogotá?

El evento Pase la Página, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. en el lobby del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22 – 47 de Bogotá. La entrada es gratis.

¿Quién es DJ Omar Rivera y qué tipo de música presentará en Pase la Página?

DJ Omar Rivera es un selector musical colombiano inspirado en los ritmos del Caribe y en las raíces africanas. En la franja Pase la Página, presentará una mezcla de géneros como electrónica, ritmos afro, jazz, soul, ambient y lo-fi, enfocándose en crear recorridos sonoros que conecten al público con el entorno y fomenten la lectura y el disfrute musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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