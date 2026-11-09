Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía de Bogotá, a través del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, desarrolla estrategias para fortalecer las competencias de quienes trabajan por la convivencia y los derechos ciudadanos. En este contexto, la Secretaría Distrital de Gobierno realizó una jornada de capacitación para el personal de planta de las Inspecciones de Convivencia y Paz de Bogotá, con el objetivo de que inspectoras e inspectores cuenten con herramientas actualizadas para responder a los nuevos desafíos de la ciudad.

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La actividad, organizada por la Dirección para la Gestión Policiva de la Subsecretaría de Gestión Local, contó con el liderazgo directo del subsecretario de Gestión Local, Eduardo Garzón, y la directora para la Gestión Policiva, Camila Cortés Daza. De acuerdo con Garzón, estos espacios son esenciales para fortalecer el trabajo institucional, al permitir la actualización de saberes y el intercambio de experiencias que benefician directamente la gestión en los territorios y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Garzón afirmó: “Fortalecer las capacidades de quienes trabajan en las Inspecciones de Convivencia y Paz es fundamental para mejorar la gestión en los territorios. Estos espacios permiten actualizar conocimientos, compartir experiencias y brindar herramientas para que nuestros equipos respondan de manera más efectiva a las necesidades de la ciudadanía”.

Durante la capacitación se abordaron asuntos clave como la atención al ciudadano, el ejercicio de la acción de tutela, los procedimientos de segunda instancia, el derecho de petición dentro del proceso policivo y el marco normativo que regula la función de las inspecciones. También se trataron temas de seguridad y salud en el trabajo, como la identificación de riesgos, las inspecciones a puestos laborales y el debido reporte de incidentes y accidentes en el entorno laboral.

Camila Cortés Daza enfatizó que la formación continua tiene efecto directo en la calidad de atención que las personas reciben, pues un mejor preparado cuerpo de funcionarias y funcionarios garantiza respuestas claras, orientación adecuada y protección integral de los derechos ciudadanos. Esta jornada responde a un compromiso contenido en el numeral 62 del acta del Acuerdo Sindical de Negociación Colectiva, que estipula la obligación de realizar capacitaciones anuales a quienes integran estas inspecciones.

El rol del personal de las Inspecciones de Convivencia y Paz es pieza clave para la Secretaría Distrital de Gobierno, ya que su trabajo resuelve conflictos, propicia el cumplimiento de normas de convivencia y acerca la justicia policiva a los diferentes territorios de Bogotá. Este esfuerzo refuerza el propósito central de la Alcaldía, al priorizar la convivencia, el respeto de los derechos y una atención ciudadana eficaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función de las Inspecciones de Convivencia y Paz en Bogotá?

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Gobierno, las Inspecciones de Convivencia y Paz tienen la tarea de resolver conflictos ciudadanos, asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia y facilitar el acceso a la justicia policiva en los distintos territorios de Bogotá, brindando respuestas y atención directa a la ciudadanía.

¿Por qué es importante la capacitación anual para inspectoras e inspectores de Bogotá?

La importancia de la capacitación anual, de acuerdo con el Acuerdo Sindical de Negociación Colectiva citado por la Secretaría Distrital de Gobierno, radica en que actualiza y fortalece los conocimientos del personal, permitiéndoles ofrecer un servicio más eficaz, garantizar los derechos y responder a las necesidades cambiantes de la ciudadanía bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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