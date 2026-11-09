Así como se divulgó la lista de ministerios que desaparecerían, la Alcaldía de Bogotá alista una profunda reforma administrativa que transformará la estructura del Distrito mediante la supresión de dependencias y la reorganización de funciones operativas en los despachos centrales.

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Según reveló el periodista Manuel Salazar, el equipo del alcalde Carlos Fernando Galán concluyó la redacción preliminar del proyecto de acuerdo que presentará ante el Concejo de Bogotá el año próximo para redefinir el aparato gubernamental metropolitano.

El documento contempla la eliminación directa de 7 entidades distritales, cuyas responsabilidades institucionales pasarán a ser absorbidas formalmente por secretarías de despacho afines a sus objetivos misionales en la capital.

Bajo este esquema de reestructuración, el Departamento Administrativo del Servicio Civil desaparecerá para integrarse a la Secretaría General, mientras que Idartes absorberá a la FUGA, Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, pasará a depender de la Secretaría de Hacienda, mientras la Secretaría de Educación asumirá al IDEP, Instituto para la Investigación Educativa.

Asimismo, la Secretaría de Integración Social recibirá las funciones misionales del IDIPRON, Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, garantizando la continuidad en la atención a poblaciones vulnerables.

La Secretaría de Desarrollo Económico asumirá al IPES, Instituto para la Economía Social, integrando planes de apoyo productivo, comercio popular y reubicación formal de vendedores ambulantes capitalinos.

El articulado también autoriza facultades extraordinarias al mandatario distrital para vender o liquidar a Ágata, Agencia Analítica de Datos del Distrito, trasladando su componente estrictamente operativo a la ETB o a la Secretaría General.

En salud, la reforma promueve la disolución y liquidación del EGAT, Entidad de Gestión Técnica y Administrativa del sector, reorganizando el esquema sanitario público de la ciudad.

Como contraparte institucional, el proyecto determina la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en Bogotá, entidad sin ánimo de lucro adscrita a la Secretaría de Cultura.

La administración asegura que las funciones, programas y contratos continuarán sin solución de continuidad en las entidades receptoras, respetando los derechos de carrera administrativa y las convenciones colectivas vigentes.

¿Qué se necesita para la eliminación de entidades en Bogotá?

La eliminación o fusión de entidades públicas en Bogotá exige el cumplimiento riguroso de normativas constitucionales, trámites legislativos metropolitanos y exhaustivos estudios técnicos de viabilidad institucional.

La Constitución Política de Colombia y el Estatuto Orgánico de Bogotá señalan que el Concejo distrital posee la facultad privativa para suprimir, transformar o liquidar las dependencias del Distrito.

El alcalde mayor debe presentar un proyecto de acuerdo debidamente sustentado, demostrando que la supresión de los entes responde a criterios de optimización presupuestal y eficiencia administrativa.

Para fundamentar legalmente la propuesta, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital debe elaborar estudios técnicos que certifiquen la no duplicidad de funciones entre las oficinas involucradas.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Hacienda debe emitir un concepto fiscal favorable, acreditando que la reestructuración alivia el gasto corriente y garantiza sostenibilidad financiera en el mediano plazo.

La normativa laboral colombiana impone la protección obligatoria de los derechos adquiridos por los servidores públicos, resguardando especialmente los cargos pertenecientes a la carrera administrativa.

En los casos de fusión institucional, las entidades receptoras asumen las obligaciones contractuales vigentes, los archivos documentales y las plantas de personal sin interrumpir la prestación del servicio.

El proyecto de acuerdo requiere superar dos debates reglamentarios dentro del Concejo de Bogotá: uno en la comisión permanente respectiva y otro en la sesión plenaria.

Durante las discusiones legislativas, los concejales analizan las implicaciones sociales del plan, escuchando a las organizaciones sindicales y verificando el cumplimiento de las convenciones colectivas pactadas.

Una vez aprobado por la corporación distrital, el mandatario capitalino sanciona el acuerdo y expide los decretos reglamentarios que fijan el cronograma definitivo de liquidación.