Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El acceso a la formación doctoral en Bogotá recibe un impulso significativo con la primera convocatoria de becas ‘Roberto Zarama’, presentada por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, conocida como Atenea. Esta iniciativa está dirigida a quienes desean cursar un doctorado y ofrece créditos educativos condonables, permitiendo que los seleccionados inicien sus estudios en el primer semestre de 2027, según informó el sitio oficial de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La convocatoria contempla hasta 81 créditos educativos condonables, distribuidos entre 27 programas doctorales en siete universidades aliadas del distrito. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, como lo señala la Administración Distrital. La beca incluye una cobertura total del valor de la matrícula durante todo el programa doctoral, además de un apoyo económico de sostenimiento de 27 millones de pesos semestrales. Asimismo, los beneficiarios contarán con hasta 45 millones de pesos para el desarrollo de investigación, un auxilio único de más de 7,6 millones de pesos para movilidad internacional y, adicionalmente, créditos completamente libres de interés sobre el capital recibido.

Para ser parte de esta convocatoria, de acuerdo con la información de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), es necesario cumplir cinco requisitos: inscribirse diligenciando el formulario correspondiente, cumplir el perfil solicitado, contar con una carta de admisión expedida por una de las universidades aliadas, presentar una propuesta de investigación doctoral y proporcionar una carta de motivación. Todos los detalles específicos y documentos requeridos están disponibles en la plataforma oficial de la convocatoria.

Las universidades aliadas que participan son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad El Bosque y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas instituciones han articulado sus programas doctorales con las necesidades estratégicas de desarrollo científico y tecnológico de Bogotá y la región. De acuerdo con la publicación en la red social X de la Agencia Atenea, la propuesta de investigación debe estar orientada a responder demandas territoriales de Bogotá o Cundinamarca, lo que evidencia un enfoque de pertinencia local al impulsar proyectos alineados con los desafíos actuales del territorio.

Este programa busca fortalecer la formación de alto nivel y promover el talento científico y académico necesario para enfrentar los retos que tiene la ciudad. De acuerdo con la información oficial proporcionada, los interesados pueden acceder al detalle completo de los requisitos, universidades y programas habilitados consultando los documentos asociados disponibles en línea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la beca Roberto Zarama para doctorados en Bogotá?

La beca ofrece una cobertura del 100 % de la matrícula durante la duración oficial del programa doctoral, un apoyo semestral de 27 millones de pesos para sostenimiento, hasta 45 millones de pesos para investigación, más de 7,6 millones de pesos para movilidad internacional y créditos condonables sin intereses, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia Atenea.

¿Qué requisitos se deben cumplir para inscribirse a la convocatoria de becas doctorales de la Agencia Atenea?

Para participar en esta convocatoria, el aspirante debe inscribirse mediante el formulario específico, demostrar el perfil requerido, presentar una carta de admisión a un programa doctoral de una de las universidades aliadas, entregar una propuesta de investigación y redactar una carta de motivación, conforme a las condiciones expuestas por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z