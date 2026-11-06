Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El reciente caso de secuestro extorsivo ocurrido en Bogotá ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que ahora investigan una nueva y peligrosa modalidad de delincuencia en la capital. De acuerdo con la Policía Metropolitana, dos mujeres fueron engañadas mediante una supuesta oferta de trabajo como damas de compañía para asistir a una fiesta en Bogotá. Estas falsas promesas laborales sirvieron como señuelo para atraer a las víctimas, quienes programaron su viaje y volaron hasta la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

A su llegada al aeropuerto internacional El Dorado, las mujeres fueron recibidas por tres sujetos que, lejos de llevarlas a su destino prometido, las trasladaron en un taxi hasta una zona boscosa en el Cerro de Guadalupe, parte de los Cerros Orientales de Bogotá. En este paraje, lejos de la vista pública, las víctimas estuvieron privadas de su libertad durante aproximadamente 24 horas. Según detalló la policía, los delincuentes utilizaron armas de fuego para amenazar a las mujeres y, durante ese tiempo, mantuvieron contacto con los familiares de las víctimas.

El propósito del secuestro quedó en evidencia cuando los agresores solicitaron COP 35 millones a cambio de la liberación, utilizando para ello video llamadas y mensajes con amenazas. La presión y el temor se intensificaron tanto para las afectadas como para sus familiares, quienes actuaron con rapidez y alertaron a las autoridades acerca de la situación. Gracias a esta denuncia oportuna, la policía logró rastrear el vehículo en el que se hallaban las mujeres y capturó a los responsables en flagrancia.

Durante la inspección, los agentes hallaron armas de fuego equipadas con municiones, así como celulares que contenían evidencia de las extorsiones realizadas. La investigación preliminar, de acuerdo con información oficial, indica que los individuos capturados pertenecerían a una estructura delincuencial enfocada en secuestros extorsivos y que habría perpetrado hechos similares en el pasado. Este acontecimiento destaca el creciente riesgo que enfrentan quienes buscan oportunidades laborales a través de medios informales y la necesidad de extremar medidas de precaución ante posibles engaños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la nueva modalidad de secuestro extorsivo en Bogotá?

De acuerdo con la Policía Metropolitana, los delincuentes ofrecían falsas propuestas de trabajo a mujeres para atraerlas a la ciudad y, tras su arribo, las secuestraban y solicitaban rescates a sus familiares. Utilizaban armas y medios electrónicos para ejercer presión durante la retención.

¿Qué son los Cerros Orientales de Bogotá y por qué son relevantes en este caso?

Los Cerros Orientales son una zona boscosa de Bogotá donde las víctimas fueron retenidas. Su relevancia radica en que sirvieron como escenario aislado para ocultar el secuestro y dificultar la intervención de las autoridades, según información oficial entregada por la policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z