Un violento episodio de intimidación y violencia se registró en una invasión de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Una mujer de 55 años sobrevivió a un ataque con machete que, según su relato, habría sido perpetrado por integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Ingenieros’.

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El hecho ocurrió el día de su cumpleaños, después de que la mujer se negara a desalojar el lote en el que residía desde hacía ocho años. De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, los presuntos agresores le habrían exigido abandonar el terreno para comercializarlo.

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Ante su negativa, uno de los atacantes, quien sería menor de edad, la agredió con un machete y le amputó una mano.

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“Tuve que hacerme la muerta ahí en el piso. Estaba llena de sangre”, contó la sobreviviente al recordar los momentos de terror que vivió.

Después de la agresión, los responsables habrían creído que la mujer había muerto. Según su testimonio, incluso la patearon para comprobar que no reaccionara. Al verla inmóvil, la envolvieron en una cobija y la dejaron abandonada en un terreno baldío.

Sin embargo, la víctima seguía con vida. Personas que transitaban por el sector la encontraron y dieron aviso a las autoridades, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió atención especializada.

Tras sobrevivir al ataque, la mujer manifestó que permanece fuera de Bogotá y pidió protección para ella y sus familiares, pues, según aseguró, las amenazas también estarían dirigidas contra sus seres queridos.

“Presidente, quiero que mi hijo viva sano y salvo, por favor. Ya están amenazando a toda mi familia. Por favor, ayúdeme”, expresó en un llamado al Gobierno nacional.

En medio de las investigaciones sobre esta estructura, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) habría identificado a alias ‘Picolino’ como uno de sus presuntos cabecillas.

Según la información suministrada, este hombre estaría relacionado con varios homicidios y casos de desplazamiento forzado en asentamientos informales de Usme. Las autoridades también señalan que la organización estaría integrada por entre 12 y 15 adolescentes que operarían en ese sector del sur de la capital.

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Como parte de los operativos contra la banda, la Policía capturó a alias ‘Picolino’ y a otros dos presuntos integrantes. Además, un cuarto señalado miembro, identificado como Andrés, murió durante los procedimientos.

Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades individuales de los involucrados y determinar si el ataque contra la mujer está relacionado con las actividades de esta estructura criminal.

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