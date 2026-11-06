Por: Portal Bogotá

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Entre el 6 y el 12 de noviembre de 2026, Bogotá vivirá una agenda cultural vibrante y diversa que promete satisfacer todos los gustos y edades. De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la ciudad recibirá una amplia gama de actividades, desde conciertos y exposiciones hasta talleres prácticos y encuentros comunitarios, muchos de ellos gratuitos o con costo voluntario, abriendo la puerta para la participación de toda la ciudadanía en escenarios cotidianos y especializados.

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Uno de los momentos más esperados será la apertura de una nueva Sala de Lectura de BibloRed en Chapinero, en el Centro Comercial Avenida Chile, como parte de la celebración de los 25 años de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Esta apuesta busca acercar la lectura y el conocimiento a lugares frecuentados diariamente, y tendrá su inauguración el 6 de noviembre. En el ámbito musical, destaca el primer Festival Carranguero de Bogotá en el histórico Teatro al Aire Libre La Media Torta el 8 de noviembre, donde siete agrupaciones pondrán en escena todo el folclor campesino del altiplano cundiboyacense, permitiendo redescubrir las raíces musicales de la región.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres se sumará al XIX Festival Danza en la Ciudad con una función en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, integrando piezas musicales y danza junto a agrupaciones ganadoras de becas recientes. Para los amantes del cine, el Centro Felicidad Chapinero proyectará ‘Sunset Sunrise’, una película japonesa que aborda la reconstrucción personal y colectiva tras el terremoto y tsunami de 2011, y la crisis del COVID-19 en 2020; además, BOGOSHORTS, el reconocido festival de cortometrajes, ofrecerá desde el 1 hasta el 8 de diciembre 306 producciones de 50 países.

Las artes escénicas tendrán espacios como “Il segreto di Susanna”, ópera cómica presentada con funciones en el Domo del Planetario, o la narración oral con “Cuentos Escapados” y espacios experimentales como los talleres en Maloka. También se llevarán a cabo jornadas ambientales en la Huerta Uaque y encuentros de huertas urbanas en Fontibón, consolidando el efecto comunitario y educativo de la cultura en Bogotá.

Esta nutrida agenda, según la SDCRD y entidades aliadas como Idartes, Maloka y Galería Sextante, invita a experimentar la riqueza cultural de la ciudad, celebrar identidades, explorar expresiones contemporáneas e históricas y fortalecer espacios de encuentro alrededor del conocimiento, el arte, la memoria y el ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos principales en Bogotá del 6 al 12 de noviembre de 2026?

Durante la semana del 6 al 12 de noviembre de 2026 en Bogotá, numerosos eventos culturales gratuitos están programados, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Entre ellos se destaca la apertura de la Sala de Lectura de BibloRed en Chapinero, el primer Festival Carranguero en La Media Torta, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff, funciones de cine como ‘Sunset Sunrise’ en el Centro Felicidad Chapinero y talleres experimentales como “La voz no existe” en Maloka. Muchas de estas actividades ofrecen entrada libre o requieren inscripción previa, permitiendo el acceso a públicos variados.

¿Qué actividades familiares y para niños habrá en Bogotá durante noviembre de 2026?

La agenda cultural de Bogotá para noviembre de 2026 ofrece diversas actividades dirigidas a familias y niños, incluyendo funciones de narración oral como “Cuentos Escapados” en Teatridanza – El Teatro de la Montaña, experiencias prácticas en la Huerta Uaque de Maloka con enfoque en agricultura urbana y sostenibilidad, talleres interactivos sobre la voz en Maloka y programación especial de cortometrajes aptos para público infantil en el BOGOSHORTS, garantizando espacios de aprendizaje, diversión y creatividad para los más pequeños en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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