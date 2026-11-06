Un nuevo hallazgo mantiene en alerta a las autoridades en el oriente de Bogotá. En la madrugada de este viernes 6 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 38 años, en una zona verde del barrio Paraíso, en la localidad de Chapinero.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el reporte se recibió hacia las 5:54 de la mañana, cuando uniformados de la zona de atención de la estación de Policía de Chapinero ubicaron al hombre sin signos vitales.

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El cadáver fue encontrado en la calle 42 n.º 3 Este-45, sobre una zona verde ubicada en la vía al cable. Por el momento, la víctima no ha sido identificada y el caso quedó registrado inicialmente como el hallazgo de un cuerpo masculino sin identificar.

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Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron la intervención de una unidad de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que asumió las actuaciones judiciales para establecer qué ocurrió.

Uno de los detalles conocidos por El Tiempo es que el cuerpo no presentaba señales de degollamiento, aunque sí tenía signos de violencia. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido qué tipo de lesiones sufrió la víctima ni cuál fue la causa de su fallecimiento.

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Los investigadores trabajan para determinar la identidad del hombre y reconstruir sus últimos movimientos, así como establecer si fue atacado en el mismo punto donde encontraron su cuerpo o si fue trasladado hasta allí.

Por ahora, la información preliminar no permite establecer los móviles del caso ni precisar cuándo ocurrió la muerte. Las 5:54 de la mañana corresponden a la hora en que fue reportado el hallazgo, no necesariamente al momento del fallecimiento. La investigación continúa en manos de la Sijín, mientras se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho.

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