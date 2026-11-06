Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue consolidando acciones para proteger y orientar a las mujeres frente a las violencias de género, en una estrategia que busca aprovechar espacios cotidianos de la ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de la Mujer, la iniciativa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanza con la integración de las tiendas OXXO de Usaquén a la estrategia Redes Seguras, que habilita puntos de información y asistencia sobre rutas de atención para quienes se vean afectadas por violencias de género. Con esta decisión, la localidad suma 43 establecimientos a la iniciativa, llegando a un total de 161 tiendas OXXO vinculadas en toda Bogotá.

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Según informó la Secretaría Distrital de la Mujer, cada tienda participante se identifica con el sello “NOXXOtras Seguras”. En estos lugares, las mujeres pueden consultar la Ruta Única de Atención a través de un código QR y acceder a orientación por parte de personal capacitado, quienes han recibido formación para guiar sobre los servicios distritales y, en caso de emergencia, facilitar contacto inmediato con la Línea de Emergencias 123 o con la Policía de Bogotá.

La presencia de Redes Seguras en Usaquén es relevante debido a la composición demográfica de la localidad. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), con información del DANE y la Secretaría Distrital de Planeación, para el año 2025 se proyecta que 310.811 mujeres viven en Usaquén, lo que representa el 53,8 % de los habitantes de la zona. Estas cifras resaltan la importancia de acercar los servicios de prevención y atención a un segmento significativo de la población local.

El diagnóstico del OMEG también evidencia retos en materia de riesgo. Solo entre enero y septiembre de 2025, en Usaquén se realizaron 65 valoraciones de riesgo de feminicidio: el 29 % de ellas correspondieron a riesgo extremo y el 25 % a riesgo grave. En total, estas dos categorías suman el 54 % de las valoraciones, subrayando la urgencia de facilitar acceso a redes de apoyo.

La alianza entre la Secretaría Distrital de la Mujer y OXXO inició en localidades como Suba y Teusaquillo, y posteriormente llegó a La Candelaria y Chapinero; ahora, Usaquén se incorpora con este paso. La formalización se acompañará de una jornada con representantes del distrito, OXXO, la Alcaldía Local y la Policía de Bogotá, junto a lideresas y mujeres locales, y culminará con la firma de un compromiso conjunto para fortalecer la prevención de las violencias, especialmente en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia Redes Seguras para mujeres en Bogotá?

La estrategia Redes Seguras incorpora puntos en tiendas OXXO donde las mujeres pueden obtener información sobre rutas de atención, escanear un código QR para conocer servicios disponibles y recibir orientación del personal capacitado en situaciones de emergencia, facilitando así el contacto con la Línea de Emergencias 123 o la Policía de Bogotá.

¿Cuál es el papel de la Secretaría Distrital de la Mujer en la prevención de violencias en Usaquén?

De acuerdo con la información proporcionada, la Secretaría Distrital de la Mujer lidera la coordinación y ampliación de estrategias como Redes Seguras, articula acciones con establecimientos comerciales y autoridades locales, promueve la capacitación de personal y respalda jornadas para formalizar compromisos que refuercen la prevención y atención de violencias de género en la localidad de Usaquén.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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