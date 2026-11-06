Por: Portal Bogotá

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La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos se preparan para ofrecer una experiencia inmersiva en la segunda semana de noviembre de 2026, bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido". Esta iniciativa conjunta es impulsada por la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), a través del Museo de Bogotá. De acuerdo con la información oficial recogida en los portales de estas instituciones, el evento convoca a 80 museos y espacios culturales, con actividades en más de 14 localidades de la capital, sumando la participación de instituciones museales de países iberoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

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La Noche Iberoamericana de Museos, conocida por sus siglas NIM, representa una plataforma de cooperación en la que los museos de los países participantes abren sus puertas y activan sus colecciones, conectando comunidades a través de la historia, el arte y el intercambio cultural. El objetivo central es fortalecer los lazos regionales, propiciar el acceso democrático a la cultura y fomentar el reconocimiento de un patrimonio compartido.

Esta edición invita a los museos a reflexionar sobre sus colecciones y su papel social entre el 10 y el 12 de noviembre de 2026. Para ello, se han programado ejercicios de memoria y diálogo donde piezas y obras artísticas servirán como punto de partida para explorar el pasado, comprender el presente e imaginar nuevas posibilidades para los territorios de Iberoamérica.

El 13 de noviembre se vivirá la jornada central, donde museos destacados como el Museo de Sitio Julio C. Tello (Perú), Museu Nacional da Música (Portugal), Cinemateca de Bogotá y Museo Masónico de Colombia, entre otros, ofrecerán horarios extendidos e intensas agendas públicas. En Bogotá, las sedes del Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) y el Museo de la Ciudad Autoconstruida contarán con actividades que van desde proyecciones, presentaciones musicales, talleres y encuentros binacionales como el intercambio con el Museo Guayasamín de Ecuador y el Museo de Tlatelolco de México.

La NIM se consolida así como un movimiento de activación cultural, invitando a los habitantes de Bogotá y visitantes a reimaginar museos como lugares vivos, abiertos al diálogo y herramientas para la construcción de comunidad y memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué museos participan en la Noche Iberoamericana de Museos 2026 en Bogotá?

Según el programa proporcionado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, participan museos como el Museo de Bogotá, Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, Cinemateca de Bogotá, Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González y el Museo Masónico de Colombia, además de museos internacionales como el Museo de Sitio Julio C. Tello de Perú y el Museu Nacional da Música de Portugal. La programación incluye actividades en diferentes sedes y localidades.

¿Cuál es el objetivo principal de la Noche Iberoamericana de Museos?

De acuerdo con el IDPC, el objetivo principal de la NIM es promover la cooperación cultural iberoamericana, facilitar el intercambio y el acceso a la cultura en simultáneo y fortalecer el reconocimiento del patrimonio común. Mediante jornadas extendidas y actividades especiales, la NIM busca acercar a la ciudadanía a los museos y abrir espacios para el diálogo, el intercambio de experiencias y la activación de colecciones en distintos territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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