Por: Portal Bogotá

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Bogotá hizo un reconocimiento destacado a las iniciativas y actores que trabajan de manera constante por los derechos, el bienestar y las oportunidades de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciudad celebró la sexta edición de los Premios por la Niñez 2026, evento que valora el compromiso de comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas y equipos territoriales que, desde distintas localidades, desarrollan acciones orientadas a fortalecer entornos protectores e incluyentes para la infancia y la adolescencia.

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lideró esta estrategia bajo el lema “Bogotá, una ciudad que crece con las Niñas, Niños y Adolescentes”. En esta oportunidad, cinco experiencias fueron reconocidas por su impacto positivo y por favorecer la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de ciudad. Juliana Sánchez, secretaria de Integración Social, destacó durante la ceremonia que dichas iniciativas “aportan al desarrollo integral, a los entornos protectores y a la garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes”, resaltando especialmente el papel de familias, comunidades, organizaciones sociales, jardines infantiles y actores territoriales.

En la categoría ‘Barrios que Abrazan a las Niñas, Niños y Adolescentes’, la premiación recayó sobre ‘Por un Usme libre de violencias’, iniciativa comprometida con la prevención de violencias contra la niñez en el microterritorio Danubio Azul, mediante trabajos pedagógicos, fomento del fortalecimiento socioemocional, participación infantil y articulación institucional. Por otra parte, la propuesta ‘Juegos Tradicionales de la comunidad Emberá y de la zona urbana de Bogotá’ fue distinguida en ‘En Bogotá, todas las Niñas, Niños y Adolescentes Cuentan’, usando los juegos ancestrales para promover el encuentro intercultural y la convivencia.

En la categoría ‘Las Niñas, Niños y Adolescentes Transforman Bogotá’, la asociación ASOREPCOL fue premiada por ‘Chosen Futures’, una iniciativa que vincula educación, salud, atención psicosocial, nutrición y fortalecimiento familiar para niñas, niños y adolescentes vinculados a familias recicladoras. Así mismo, ‘Expedición EduLabs’ fue elegida en ‘De la Mano Contigo’ por favorecer la expresión de adolescentes a través de talleres audiovisuales y narrativas contemporáneas sobre su realidad. Finalmente, el Colegio Colombia Viva IED se llevó el galardón ‘La Quinta Estrella’ gracias a ‘Noticias en Transición’, proyecto de noticiero infantil que fortalece la expresión oral y la participación desde la primera infancia.

La Fundación Educativa La Sociedad de la Alegría (FUESLA) recibió mención honorífica por su trabajo en favor de la educación inclusiva y el acceso pleno a derechos para niñas y niños con diferentes formas de aprender y comunicarse. Con estos reconocimientos, Bogotá visibiliza y respalda el trabajo de actores que día a día transforman la vida de la niñez y adolescencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los proyectos ganadores de los Premios por la Niñez 2026 en Bogotá?

Entre los proyectos destacados en los Premios por la Niñez 2026 estuvieron ‘Por un Usme libre de violencias’, ‘Juegos Tradicionales de la comunidad Emberá y de la zona urbana de Bogotá’, ‘Chosen Futures’ de ASOREPCOL, ‘Expedición EduLabs’ y ‘Noticias en Transición’ del Colegio Colombia Viva IED, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué es la educación inclusiva y por qué fue reconocida la Fundación FUESLA en Bogotá?

La educación inclusiva es una estrategia pedagógica que elimina barreras para que niñas y niños con distintas formas de aprender, comunicarse o interactuar participen y accedan plenamente a la educación. La fundación FUESLA fue reconocida por su trayectoria en promover este enfoque y defender los derechos de los menores a una educación sin discriminación, según la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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