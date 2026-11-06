Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El escándalo por la presunta liberación irregular de un ciudadano neerlandés solicitado en extradición por cargos de narcotráfico tuvo un giro relevante en Bogotá, según informó Noticias Caracol. Una jueza de control de garantías, identificada como Miryam Alcira Martínez López, fue enviada a prisión tras ser vinculada a un posible acuerdo económico dirigido a conceder la libertad de este extranjero. La cifra en cuestión sobrepasaría los 1.200 millones de pesos, y el caso se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, entidad que lidera la investigación.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez López, quien se desempeñaba como jueza 77 de control de garantías en Bogotá, habría aceptado inicialmente una promesa de pago y luego recibido efectivo, supuestamente para favorecer al ciudadano neerlandés involucrado en un proceso por narcotráfico. La decisión de enviar a la jueza a un centro carcelario fue tomada en el marco de las audiencias de judicialización. Además, el caso salpica a una abogada y un funcionario judicial, quienes según la autoridad judicial habrían participado también en los trámites que permitieron que la solicitud de libertad llegara directamente al despacho de Martínez López.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el acuerdo habría incluido una estrategia en la que el funcionario Waldo Garavito Mejía, parte del Centro de Servicios Judiciales, habría jugado un papel esencial. Garavito Mejía habría coordinado la radicación de una acción de habeas corpus, lo que habría facilitado que la petición quedara en manos de Martínez López, quien tomó la decisión de ordenar la liberación inmediata del extranjero. El habeas corpus es una acción judicial destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias.

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la sospecha sobre irregularidades en la asignación del turno judicial. Según lo expuesto por la Fiscalía en las audiencias, se habría modificado el orden habitual de reparto para que el caso llegara durante el fin de semana del 13 de junio al despacho de la jueza mencionada, lo que habría permitido tomar una decisión sin levantar sospechas inmediatas. Este proceder, según la Fiscalía, respondería menos a criterios jurídicos y más al presunto pago millonario vinculado al acuerdo.

Adicionalmente, la investigación formalizó imputaciones por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y, en el caso de Miryam Alcira Martínez López, prevaricato por acción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de la jueza Miryam Alcira Martínez López en la liberación del ciudadano neerlandés?

La jueza Miryam Alcira Martínez López, según la Fiscalía General de la Nación y lo reseñado por Noticias Caracol, habría sido la funcionaria que tomó la decisión final de ordenar la liberación del ciudadano neerlandés. La acusación indica que esta decisión pudo haber estado motivada por la recepción de una suma de dinero que superaría los 1.200 millones de pesos, tras un acuerdo concertado con otros implicados.

¿Qué delitos se imputaron en la investigación por la liberación del ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico?

De acuerdo con las audiencias reseñadas por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación imputó a los involucrados, incluyendo la jueza Martínez López, los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Estos cargos se refieren a recibir dádivas ilegales, alterar la verdad en escritos oficiales y emitir decisiones contrarias a la ley, respectivamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.