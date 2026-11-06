Por: Caracol TV

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Cada año, los ciudadanos colombianos encuentran múltiples oportunidades para continuar sus estudios o desarrollar proyectos fuera del país, gracias a convocatorias abiertas por universidades y organizaciones internacionales. Según Noticias Caracol, en la más reciente edición del Boletín de Oferta Internacional de Bogotá, se destacan cinco convocatorias que ofrecen becas para maestrías, doctorados y otros proyectos, así como una alternativa especial para fotógrafos que trabajen sobre el medioambiente. Este boletín, que reúne propuestas de varias instituciones alrededor del mundo, invita a los interesados a verificar cuidadosamente los requisitos, criterios de selección y fechas límite de cada proceso, ya que pueden variar significativamente de acuerdo con la entidad responsable.

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En cuanto a estudios de posgrado, la Universidad de Cambridge ofrece las Gates Cambridge Scholarships 2027–2028, dirigidas a profesionales colombianos con excelente desempeño académico, experiencia o interés en liderazgo social y transformación. Esta beca cubre todos los costos académicos, manutención, tiquetes de avión y visa. Las fechas de cierre dependen del programa específico y pueden ser el 8 de diciembre de 2026 o el 6 de enero de 2027, por lo que se recomienda consultar directamente en Cambridge antes de aplicar.

Por otro lado, la Universidad de Oxford presenta la Weidenfeld-Hoffmann Scholarship 2027–2028 para estudios de posgrado, destinada a profesionales de países elegibles, Colombia entre ellos. El programa considera principalmente el potencial de liderazgo y el deseo de contribuir al desarrollo comunitario, financiando el 100% de la matrícula y ofreciendo un apoyo mínimo de £21.805 para manutención. Los plazos varían según el programa, agrupándose entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Para quienes buscan un doctorado, el Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2027/28, gestionado por el Research Grants Council de Hong Kong, dispone de 400 becas de tiempo completo. Pueden postularse candidatos de cualquier país que demuestren excelencia académica, capacidad investigativa y habilidades de liderazgo, teniendo como límite el 30 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m., hora de Bogotá.

Otra alternativa es la Yenching Academy Fellowship 2027 de Peking University, que financia una maestría interdisciplinaria sobre China, cubriendo matrícula, alojamiento, estipendio mensual, vuelos y estudios de campo. La convocatoria, que cierra el 29 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. (hora Bogotá), se dirige a quienes buscan fortalecer su perfil profesional y liderazgo internacional.

No solo el ámbito académico está incluido en el boletín. Las Environmental Photography Fellowships and Mentorships 2027 de Vital Impacts impulsan proyectos fotográficos sobre medioambiente, conservación y comunidades, con USD 50.000 en financiación, mentorías y la posibilidad de exhibir internacionalmente en Italia. El cierre es el 30 de noviembre de 2026 y cubre gastos de viaje y alojamiento.

El Boletín de Oferta Internacional de Bogotá, facilitado por la Alcaldía, es un punto de referencia para identificar opciones de estudio y proyectos, aunque cada postulación debe seguir las reglas y requisitos directos de las universidades u organizaciones que hacen la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y fechas para postularse a las becas internacionales para colombianos?

Los requisitos y fechas varían en cada convocatoria, según datos de Noticias Caracol. Es fundamental consultar en el Boletín de Oferta Internacional de Bogotá y en los portales web de las universidades u organizaciones, donde se precisa si Colombia es un país elegible, el nivel de estudios requerido, programas disponibles, documentos exigidos, fechas y horarios exactos de cierre, así como detalles de la financiación ofrecida. Por ejemplo, algunas becas cierran entre noviembre de 2026 y enero de 2027, por lo que revisar cada proceso a tiempo es clave.

¿Qué oportunidades existen para fotógrafos colombianos en proyectos ambientales internacionales?

De acuerdo con el Boletín de Oferta Internacional de Bogotá citado por Noticias Caracol, los fotógrafos colombianos pueden acceder a las Environmental Photography Fellowships and Mentorships 2027 de Vital Impacts. Estas becas ofrecen USD 50.000 en financiamiento, mentorías y la oportunidad de exponer en Italia, cubriendo gastos de viaje y alojamiento. Están orientadas a proyectos sobre medioambiente, conservación y trabajo comunitario, con cierre de postulaciones el 30 de noviembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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