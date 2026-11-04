Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Por Dr. Fernando Jariod Ramos

Director de Recursos Humanos y Doctor Industrial por la Universidad de Zaragoza (España) para El Nuevo Día.

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La transformación digital, lejos de limitarse a la adquisición de tecnología, supone una profunda revolución en la manera en que las personas se adaptan y trabajan dentro de las organizaciones. Según el Dr. Fernando Jariod Ramos, citado por El Nuevo Día, la clave del éxito en estos procesos radica en la capacidad de los empleados para asumir el cambio, más allá de utilizar nuevas herramientas. Las compañías de todos los sectores han apostado por automatización, inteligencia artificial, análisis de datos y digitalización de procesos; sin embargo, enfrentan el reto real de modificar hábitos, desarrollar nuevas competencias y evolucionar su cultura organizacional.

El contexto actual, caracterizado por la incertidumbre y la rápida evolución de los mercados, exige que las organizaciones no solo incorporen avances tecnológicos, sino que reconsideren cómo sus equipos generan valor y colaboran. Desde la experiencia del Dr. Jariod Ramos en recursos humanos e ingeniería industrial, se evidencia que tratar simultáneamente la dimensión tecnológica y la humana eleva considerablemente las probabilidades de éxito en la transformación digital.

En Colombia, este fenómeno impacta sectores diversos como la industria, energía, logística, comercio, servicios financieros y agricultura. El debate sobre el futuro del empleo supera la cuestión de los trabajos que desaparecen; el verdadero desafío es preparar a los profesionales para desenvolverse en un entorno innovador y competitivo. La gestión del talento cobra así un papel estratégico para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico del país, de acuerdo con el artículo de El Nuevo Día.

Las empresas ya no buscan únicamente competencias técnicas. Valoran cada vez más habilidades como la adaptabilidad, el pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, comunicación e inteligencia emocional. Invertir en formación y desarrollo profesional se convierte en una de las decisiones más rentables para cualquier organización que aspire a innovar y a responder exitosamente a las demandas del mercado.

Otro punto relevante es la productividad. Aunque se percibió que digitalizar procesos aumentaría automáticamente la eficiencia, la experiencia muestra que la productividad depende tanto de las personas y la gestión de talento como de la tecnología implementada. Por ello, la colaboración entre recursos humanos e ingeniería industrial resulta fundamental.

La aparición de la inteligencia artificial no solo cambia empleos, sino que ofrece la posibilidad de potenciar el talento humano, permitiendo a las personas dedicar mayor tiempo a actividades estratégicas y creativas. Pero el éxito futuro residirá en la capacidad de combinar tecnología con el ingenio y las habilidades exclusivamente humanas. Recursos Humanos, entonces, debe liderar la formación continua, la gestión del cambio y la construcción de una cultura organizativa lista para los desafíos futuros.

¿Cuáles son las habilidades más importantes para enfrentar la transformación digital en Colombia?

De acuerdo con el artículo de El Nuevo Día, las empresas en el contexto colombiano buscan cada vez más habilidades como la adaptabilidad para afrontar cambios, el pensamiento crítico que facilita la resolución de problemas, la creatividad, el liderazgo, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional y la capacidad de aprendizaje continuo. Estas competencias permiten que los profesionales se ajusten a entornos cambiantes y participen activamente en la economía digital.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial al futuro del empleo y la transformación digital?

Según la información presentada, la inteligencia artificial representa una oportunidad para potenciar el talento humano más que una amenaza directa a los empleos. La automatización de tareas repetitivas permite dedicar más tiempo a actividades de mayor valor, mientras que habilidades humanas como liderazgo, creatividad o empatía siguen siendo imprescindibles. El reto principal será gestionar la transición de manera que se combinen tecnología y talento para fortalecer la competitividad organizacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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