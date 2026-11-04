Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La iniciativa Bogotá Ciudad Aeropuerto representa una de las apuestas más ambiciosas de la capital para fortalecer su competitividad y el desarrollo económico en conexión con los municipios cercanos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el objetivo fundamental de este proyecto es articular el potencial del Aeropuerto Internacional El Dorado con el crecimiento urbano, los procesos productivos y la movilidad dentro de Bogotá y la región, buscando además su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Sigue a PULZO en Discover

En una presentación realizada en las instalaciones de Invest in Bogotá ante actores públicos, privados y gremiales, se detallaron los pilares de la propuesta. Entre las acciones más destacadas se encuentra la integración del aeropuerto con el Metro de Bogotá y el sistema férreo conocido como Regiotram, así como la creación de un Centro de Innovación y Aviación Civil y un campus de formación en materia aeroespacial. Estas estrategias apuntan a mejorar el acceso al aeropuerto y a preparar talento humano especializado, capaz de fortalecer la industria aeronáutica.

La secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque, enfatizó que se trata de un proyecto de alcance nacional que requiere la cooperación de diversos actores. Según sus palabras, “este es un proyecto que congrega a muchos actores y en el que tenemos que trabajar conjuntamente porque Bogotá Ciudad Aeropuerto no es solamente para Bogotá o para la región, es un proyecto para la Nación”.

La relevancia de esta iniciativa se evidencia en los datos señalados por la misma SDP: durante 2025, Colombia movilizó más de 57,5 millones de pasajeros en sus aeropuertos, mientras que en el primer semestre de 2026, El Dorado junto con el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, concentraron el 59,6 % del tráfico nacional de pasajeros. Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, resaltó el propósito de replicar exitosamente modelos de grandes centros aeroportuarios internacionales, aprovechando que El Dorado ya es líder regional en carga y el segundo en movimiento de pasajeros.

Bogotá Ciudad Aeropuerto se estructura en torno a seis líneas de acción que incluyen la coordinación institucional, planeación territorial, formación de talento humano, avance en transformación digital, fomento de la innovación y la articulación entre turismo y transporte aeroportuario. La meta es promover inversiones en áreas clave como el mantenimiento de aeronaves (MRO), manufactura aeronáutica y servicios técnicos conectados, además de fortalecer la logística y el comercio electrónico.

El proceso de articulación ha implicado la participación de entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI, Camacol, ProBogotá, Avianca, OPAIN, Airbus, Odinsa y la Alcaldía de Funza. Así, Bogotá busca que El Dorado no solo sea un punto de tránsito, sino también un eje de desarrollo en conectividad, innovación e integración regional y nacional, según lo explicado en la socialización del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto?

Entre los principales objetivos de la propuesta Bogotá Ciudad Aeropuerto, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, está consolidar al aeropuerto El Dorado como un eje de desarrollo económico, facilitando la integración con sistemas de transporte como el Metro y el Regiotram, aumentando la eficiencia logística, impulsando la formación de talento especializado y fomentando la innovación, para proyectar a Bogotá y la región como protagonistas nacionales e internacionales.

¿Qué significa MRO en el contexto de la industria aeronáutica y cuál es su importancia para Bogotá?

MRO corresponde a ‘mantenimiento, reparación y operaciones’, un término clave en la industria aeronáutica que abarca los servicios técnicos necesarios para mantener y reparar aeronaves. Según Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, contar con un centro de MRO potencia la competitividad del aeropuerto, ya que permite atraer inversiones, mejorar la calidad de los servicios y convertir a El Dorado en un referente en servicios especializados de aviación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z