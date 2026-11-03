Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,3 se registró este martes 3 de noviembre de 2026 en Dabeiba, un municipio del departamento de Antioquia, según lo confirmó el informe actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 6:12 de la tarde, hora local, y fue clasificado con una profundidad superficial, lo que significa que el epicentro se ubicó cerca de la superficie terrestre. Esta característica suele influir en la percepción del temblor por parte de la población, ya que los sismos superficiales tienden a sentirse con mayor intensidad en las áreas cercanas al epicentro. Sin embargo, el reporte oficial divulgado por el SGC no precisó la cifra exacta en kilómetros sobre la profundidad del evento.

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El boletín oficial número uno del Servicio Geológico Colombiano detalló que el epicentro estuvo en Dabeiba, confirmando que se trata de un evento localizado en una región de relativa actividad sísmica. A pesar de la información compartida acerca de la magnitud y la ubicación, el SGC no reportó datos sobre posibles daños materiales, personas lesionadas o afectaciones en la zona impactada. Este tipo de detalles suelen ser incluidos en reportes posteriores, especialmente si la magnitud del movimiento es mayor o si existen registros de consecuencias.

En respuesta al sismo, el Servicio Geológico Colombiano invitó a quienes hayan sentido el movimiento a reportar su experiencia a través de la plataforma oficial de sismos sentidos, una herramienta diseñada para que los ciudadanos compartan información sobre la percepción del temblor en distintas localidades. Según la entidad, estos reportes contribuyen a complementar la información técnica recogida por los instrumentos de monitoreo, permitiendo comprender mejor el impacto real que tienen los movimientos sísmicos en la población. Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma en la dirección sismosentido.sgc.gov.co, así como consultar actualizaciones y nuevos reportes por medio de la página web oficial de la entidad (sgc.gov.co/sismos).

Las autoridades recomiendan mantenerse informados exclusivamente por los canales oficiales, con el fin de evitar rumores o datos erróneos respecto a la actividad sísmica en el país. La información precisa y validada es clave para tomar decisiones oportunas y seguras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo del 3 de noviembre de 2026 en Colombia?

El epicentro del sismo registrado el 3 de noviembre de 2026 fue en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El evento se registró en horas de la tarde y fue clasificado con profundidad superficial, aunque el boletín no indicó la cifra exacta en kilómetros.

¿Cómo se puede reportar un sismo sentido en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano invita a la ciudadanía que haya sentido el sismo a reportar su experiencia en la plataforma oficial para sismos sentidos, ubicada en sismosentido.sgc.gov.co. Estos reportes ayudan a complementar la información técnica de los eventos sísmicos y permiten conocer la percepción de la población en diferentes zonas del país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.