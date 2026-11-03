Por: El Espectador

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El Ministerio de Cultura presentó la iniciativa "Memoria que conecta", cuyo fin principal es fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, integrada por 1.569 espacios, además de las Bibliotecas Rurales Itinerantes. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura el 29 de octubre, esta propuesta busca enlazar a Colombia con una red internacional de 89.000 bibliotecas en 115 países, a través de la plataforma OverDrive y su aplicación Libby, que ofrecen contenidos en 60 idiomas.

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Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, calificó este proyecto como "una victoria para Colombia". Según Daza, la incorporación de OverDrive fortalecerá tanto la Red Nacional como las Bibliotecas Rurales Itinerantes, acercando a los colombianos al conocimiento global y llevando la memoria nacional al exterior. Daza subrayó además la intención de que lectores, escritores, editores, artistas y ciudadanos conozcan nuevas culturas, y que el mundo pueda descubrir a los autores y talentos colombianos. Es un intento, sostuvo, por posicionar ante el mundo la identidad del país y dignificar las bibliotecas en el territorio nacional.

No obstante, el propósito de garantizar el acceso a esta red internacional enfrenta serios retos en el contexto colombiano. Muchas bibliotecas, especialmente en zonas rurales, operan con fallas en la conectividad, escasos equipos tecnológicos y falta regular de electricidad. A estos obstáculos se suman condiciones de violencia impuestas por grupos armados, lo que agrava la vulnerabilidad de estos espacios.

Tatiana Barajas, mediadora de lectura y escritura del equipo de acompañamiento a la Red Nacional y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, fue enfática al señalar que la directora de la Biblioteca Nacional desconoce cómo funcionan realmente estas bibliotecas. Según Barajas, en varias bibliotecas rurales que ha visitado, la situación es precaria: pocos computadores, equipos obsoletos, ausencia de ventiladores aun en zonas de altas temperaturas y, en ocasiones, falta total de servicios básicos. Apuntó que en muchos lugares ni siquiera es posible descargar libros para leer sin conexión, como promete la iniciativa; hay comunidades donde la electricidad y el acceso a internet son intermitentes porque incluso pueden ser interrumpidos por el conflicto.

Barajas recalcó asimismo que las Bibliotecas Rurales Itinerantes tienen un modelo de funcionamiento particular. Sus mediadores, frecuentemente campesinos, llevan a pie libros y actividades de alfabetización, acompañando a las comunidades. La tecnología digital no resuelve sus necesidades fundamentales, insistió, y sugirió que se debe pensar en protección legal y mayor inversión, antes que en la digitalización exclusivamente.

Este anuncio ocurre en medio de cuestionamientos hacia la dirección de la Biblioteca Nacional, debido a atrasos en pagos a contratistas y suspensión de actividades relevantes para el sector.

¿Cuáles son los principales retos de las bibliotecas rurales en Colombia frente a la iniciativa Memoria que conecta?

Las bibliotecas rurales e itinerantes en Colombia enfrentan principalmente barreras de conectividad, acceso irregular a la electricidad y carencia de equipos tecnológicos. A ello se suman problemas relacionados con la inseguridad en zonas de conflicto armado. Estos factores limitan la efectividad de iniciativas digitales como "Memoria que conecta", que dependen de condiciones tecnológicas y de infraestructura no siempre garantizadas en estas regiones.

¿Qué diferencias existen entre las bibliotecas públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes?

Las bibliotecas públicas tienen una sede fija y pueden contar con mejores recursos tecnológicos e infraestructurales. Las Bibliotecas Rurales Itinerantes, en cambio, se caracterizan porque sus mediadores llevan libros y promueven actividades de lectura en distintas comunidades rurales, muchas veces en procesos iniciales de alfabetización. Esta naturaleza itinerante limita la eficacia de propuestas basadas únicamente en herramientas digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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