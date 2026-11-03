Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que un sismo de magnitud 5,6 sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre a Chaparral, Tolima, y fue percibido por habitantes en distintas regiones de Colombia. Según el balance oficial actualizado a la 1:00 p. m., se habían recibido 5.257 reportes ciudadanos sobre la percepción del movimiento telúrico, lo que evidencia el impacto y la amplia cobertura geográfica del evento. Los datos suministrados por el SGC dan cuenta de que el temblor ocurrió a las 4:13 a. m., con una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros, característica que tiende a intensificar la sensación del sismo en superficie.

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El mapa de intensidades elaborado por el SGC mostró que la mayor intensidad registrada alcanzó el nivel 6, lo que, de acuerdo con la escala utilizada por la entidad, corresponde a daños leves. Esta intensidad máxima fue notificada en Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega y Ataco, en Tolima, así como en Andalucía, Valle del Cauca, y Buenavista, Quindío. Adicionalmente, los reportes llegaron desde 462 centros poblados, distribuidos en 258 municipios de 20 departamentos del país, revelando la manera en que el temblor fue sentido incluso más allá de la zona epicentral.

Entre las ciudades con mayor cantidad de reportes se destacan Bogotá, Cali, Ibagué, Armenia y Pereira, donde los habitantes variaron en su percepción del movimiento telúrico. En el mapa de intensidades se identificaron rangos que iban desde nivel 2, cuando apenas se percibe el temblor, hasta niveles superiores, como intensidad 5, que implica una experiencia mucho más fuerte. Es importante resaltar que la escala de intensidades del SGC contempla también casos de daños moderados o severos, aunque en este sismo el nivel más alto fue de daños leves.

El SGC explicó que los reportes ciudadanos ingresan a un filtro estadístico automático, el cual le permite evaluar la intensidad del evento sin que cada caso sea verificado individualmente. Esta información resulta crucial para construir el mapa de intensidades y conocer el comportamiento de los sismos en diferentes territorios del país. El balance presentado corresponde a los datos verificados y publicados hasta la 1:00 p. m. del 3 de noviembre de 2026, aunque la entidad mantiene activa la plataforma Sismo Sentido, donde las personas pueden continuar registrando sus experiencias posteriores al evento sísmico, lo que complementará la información recabada inicialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En cuáles municipios de Colombia se sintió el sismo del 3 de noviembre de 2026?

De acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 3 de noviembre de 2026 se percibió en al menos 462 centros poblados, pertenecientes a 258 municipios en 20 departamentos de Colombia. Las zonas con intensidad máxima incluyeron localidades de Tolima como Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega y Ataco, así como Andalucía, en Valle del Cauca, y Buenavista, en Quindío.

¿Cómo determina el Servicio Geológico Colombiano la intensidad de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano utiliza los reportes ciudadanos que las personas envían tras percibir un temblor, los cuales pasan por un filtro estadístico automático. Esta herramienta evalúa la intensidad reportada y permite construir un mapa detallado de cómo se sintió el sismo en distintas regiones, aunque la entidad aclara que los reportes no se verifican de manera individual.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.