Por: Noticiero 90 minutos

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Un temblor de magnitud 5,6 sacudió en la madrugada del 3 de noviembre de 2026 a Colombia, con epicentro localizado en Chaparral, uno de los municipios más afectados del departamento del Tolima. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), este movimiento sísmico ocurrió a las 4:13 a. m. y fue percibido en distintas regiones del país, generando una ola de reportes ciudadanos por el fuerte sacudón experimentado en las primeras horas del día.

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La actividad sísmica en esta zona no es un fenómeno aislado. Según datos de la Red Sismológica Nacional de Colombia, el municipio viene registrando una secuencia sísmica desde el 20 de septiembre de 2026. Durante los primeros diez días, se contabilizaron más de 1.100 movimientos de magnitud superior a 2,0, todos con epicentro en Chaparral, como lo confirmó la entidad. Esta frecuencia ha sido monitoreada por organismos científicos, lo que ha permitido mantener un registro detallado de los sucesos recientes.

La causa de este patrón se relaciona directamente con la presencia de varias fallas geológicas activas en el departamento del Tolima. Así lo explicó Carolina García, directora técnica de Geoamenazas del SGC, en un comunicado oficial: "Les recordamos que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica". El análisis histórico realizado por el Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo Geológico del SGC reveló, además, que la mayoría de los terremotos que han causado los mayores daños en Chaparral han tenido epicentros en el Huila, departamento vecino, y no en el propio Chaparral.

Respecto al sismo del 3 de noviembre, Carolina García detalló que tuvo una profundidad superficial, aproximadamente de 19 kilómetros, clasificándolo dentro de los sismos menos profundos. Tras el evento principal, la Red Sismológica Nacional registró cinco réplicas de magnitudes entre 2,1 y 3,5. Los municipios de Roncesvalles y San Antonio, además de Chaparral, fueron los más cercanos al epicentro. Al corte de las 5:45 a. m., la entidad había recibido más de 3.800 reportes ciudadanos sobre la percepción del temblor, provenientes especialmente de Bogotá, Valle del Cauca y Tolima.

El SGC mantiene su monitoreo permanente en la zona a través de estaciones sismológicas, reportes ciudadanos y actividad de campo. Desde septiembre, la entidad publica boletines diarios sobre la evolución de la secuencia sísmica. Por motivos de seguridad, recomienda a la comunidad mantenerse informada por canales oficiales y seguir las indicaciones de organismos de emergencia, aclarando que la predicción exacta de futuros sismos es imposible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué tiembla frecuentemente en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, las frecuentes actividades sísmicas en Chaparral se deben a la presencia de diversas fallas geológicas activas en el departamento del Tolima. Estas fallas son fracturas en la corteza terrestre que están en constante movimiento, lo que genera liberaciones de energía traducidas en temblores y terremotos. La región, por su ubicación, es especialmente sensible a este tipo de fenómenos naturales.

¿Qué significa que el sismo haya sido superficial?

La directora Carolina García del SGC explicó que el sismo principal tuvo una profundidad aproximada de 19 kilómetros, lo que lo clasifica como superficial. Un sismo superficial es aquel cuya fuente se localiza cerca de la superficie de la Tierra, generalmente a menos de 70 kilómetros de profundidad. Estos sismos suelen sentirse con mayor intensidad en la zona cercana al epicentro y pueden causar mayores efectos locales aunque su magnitud no sea extremadamente alta.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.