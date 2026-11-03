El área de influencia del volcán Azufral, en Nariño, registró un sismo de magnitud 3,4 durante la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026. El evento fue localizado en inmediaciones del municipio de Sapuyes y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto (OVSP), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:35:52 a. m., hora local, equivalente a las 11:35:52 a. m. UTC. La localización del evento fue establecida en las coordenadas 1,06° de latitud y -77,70° de longitud.

El sismo tuvo como epicentro una zona cercana a varios municipios de Nariño. Sapuyes y Túquerres se ubicaron aproximadamente a 9 kilómetros del punto reportado, mientras que Guachucal estuvo a unos 12 kilómetros.

El evento fue clasificado con estatus manual por el OVSP y quedó registrado dentro del área de influencia del volcán Azufral.

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La magnitud de 3,4 corresponde a un sismo que puede ser percibido en zonas cercanas, especialmente debido a su carácter superficial.

Hasta el momento, el reporte suministrado se limita a las características del movimiento sísmico y no señala daños materiales ni personas afectadas.

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