Luego de poco más de dos meses de ausencia frente a los micrófonos, el periodista Néstor Morales reapareció en la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026 al frente de la dirección de ‘Mañanas Blu’, en Blu Radio. Su retorno a la mesa de trabajo se dio en un contexto noticioso de alta tensión, coincidiendo exactamente con la cobertura en vivo del sismo de magnitud 5.6 que sacudió a gran parte del territorio nacional a las 04:13 a. m.

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“Un gusto saludarlos de nuevo con el temblor de esta madrugada, del cual hasta ahora no hay daños. Se sintió durísimo en Bogotá, el epicentro fue en Chaparral, en Tolima, pero también en la zona de la tragedia del pasado 10 de agosto”, fueron las primeras palabras con las que Morales saludó a su audiencia. Durante la emisión matutina, el comunicador enfatizó en el rigor del movimiento telúrico por su naturaleza superficial y reportó la seguidilla de réplicas registradas en los primeros 50 minutos tras el sacudón principal, llamando a la calma ante el pánico colectivo.

El regreso del comunicador pone fin a semanas de incertidumbre y especulaciones entre los oyentes de la cadena radial. Cabe recordar que Morales se retiró temporalmente del aire a comienzos de septiembre de 2026 debido a una intervención quirúrgica en uno de sus hombros. En su momento, integrantes del panel informativo como Felipe Zuleta y María Camila Orozco salieron al paso para desmentir rumores sobre una eventual salida del medio, precisando que se trataba estrictamente de una incapacidad médica prescrita por los especialistas, la cual debió ser prorrogada durante varias semanas para garantizar su completa rehabilitación.

Pese a la prolongada convalecencia, la emisora mantuvo de forma ininterrumpida la marca institucional del espacio como ‘Mañanas Blu con Néstor Morales’ en todas sus plataformas digitales. Con su reincorporación al aire en medio de la contingencia sísmica nacional, el periodista retomó el liderazgo habitual del equipo periodístico, entregando los reportes de tranquilidad emitidos por mandatarios locales como el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, y autoridades de regiones como Cali, Meta y Tolima.