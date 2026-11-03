El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su primer boletín actualizado sobre el evento sísmico registrado en la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026, precisando que el temblor alcanzó una magnitud de 5.6 y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, con una profundidad superficial. El ajuste en la cifra técnica confirmó la severidad con la que se sintió el movimiento telúrico en gran parte del territorio nacional a las 04:13 hora local, desatando una inmediata y masiva ola de reacciones en redes sociales.

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A los pocos minutos del sacudón, las plataformas digitales se llenaron de testimonios de ciudadanos que describieron momentos de pánico e incertidumbre mientras dormían. Entre los comentarios más recurrentes, miles de usuarios señalaron que la notificación de emergencia del sistema Android actuó como el primer detonante del susto colectivo: “La alerta de Google nos sonó durísimo, no esperábamos un sismo tan fuerte” y “La alarma me asustó mucho, aunque fue un sonido diferente quedé traumada”, compartieron varios internautas en la red X (antes Twitter).

La intensidad del remezón obligó a cientos de personas a evacuar viviendas y edificios en distintas zonas del país. Comentarios como “Me hizo saltar de la cama” o “Vaya forma de hacer madrugar a todos” reflejaron el impacto directo del evento en la rutina matutina. Desde el sur de Colombia también se reportó una elevada percepción de la sacudida: “En el norte de Cali se sintió durísimo; inició similar al del 10 de agosto, sonaron alarmas y todo”, expresó un residente caleño, comparando de inmediato la contingencia con el antecedente de hace casi tres meses.

Frente a la multiplicidad de reportes que llegaron desde departamentos como Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero, el SGC reiteró el llamado a la comunidad para que mantenga la calma y consolide sus testimonios en el formulario oficial de Sismo Sentido (sismosentido.sgc.gov.co). La consolidación de estas reacciones individuales permite a las autoridades de gestión del riesgo mapear con precisión los puntos de mayor aceleración del suelo y orientar la atención prioritaria en los sectores rurales cercanos a Chaparral.