Un sismo de magnitud superior a 5 sacudió muy temprano hoy en Colombia, despertando la alarma de la ciudadanía en amplios sectores del centro, occidente y norte del país. En Bogotá, centenares de personas evacuaron los conjuntos y apartamentos.

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De acuerdo con los reportes preliminares de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se sintió con notable intensidad en edificaciones y zonas urbanas, llevando a la activación de protocolos de emergencia y evacuación preventiva. Su magnitud fue de 5,6 grados.

Minutos después del evento sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto con las direcciones departamentales de socorro y los cuerpos de bomberos, iniciaron un barrido exhaustivo en las zonas más próximas al epicentro para verificar posibles afectaciones en infraestructuras, vías y edificaciones públicas.

Videos del temblor de hoy en Colombia

A través de redes sociales, los usuarios han publicado videos que dan cuenta de la magnitud del movimiento. Estas son algunas publicaciones:

Lee También

Fuerte temblor a esta hora en Colombia.

Atentos #Temblor https://t.co/mGRq0X7M4n — Decko. (@Frankzm) November 3, 2026

El temblor de 5.8 en esta madrugada en Bogotá hizo activar las alarmas https://t.co/DavsbUuVaf — Edwin Suá (@edwinhsua) November 3, 2026

Balance preliminar de organismos de socorro

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no reportan personas lesionadas de gravedad ni víctimas mortales asociadas de forma directa al sismo. No obstante, las brigadas de emergencia mantienen inspecciones visuales en estructuras antiguas, centros médicos y corredores viales propensos a deslizamientos o caída de material rocoso.

El movimiento provocó que en las principales capitales y municipios del área de influencia se activaran de inmediato las sirenas de alarma de edificios de oficinas y conjuntos residenciales, obligando a cientos de personas a evacuar temporalmente hacia puntos de encuentro seguros.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.