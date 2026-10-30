Un nuevo temblor despertó a habitantes de distintas zonas del país durante la madrugada de este viernes 30 de octubre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el epicentro estuvo en Chaparral, Tolima, y que el evento tuvo una profundidad superficial.

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El boletín actualizado de la entidad indicó que el temblor ocurrió a las 2:27 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 4.0. La profundidad fue inferior a los 30 kilómetros, característica que puede favorecer que las ondas sísmicas sean percibidas en poblaciones cercanas y otros lugares, dependiendo de las condiciones del terreno.

Sin embargo, en el reporte preliminar que publicó la entidad en X, se informó una intensidad superior. En ese primer reporte, varios ciudadanos reaccionaron y reportaron el movimiento sísmico en varios departamentos.

La percepción del sismo fue distinta entre los usuarios. Algunos describieron un movimiento prolongado, mientras que otros manifestaron preocupación por la actividad sísmica que han experimentado en la región durante las últimas semanas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-10-30, 02:28 hora local Magnitud 4.2. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/SnYAnANeAk — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 30, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.0?

Entre los lugares mencionados por los usuarios aparecen Ibagué, en Tolima; Yumbo, Cali y Sevilla, en el Valle del Cauca; y Armenia y Quimbaya, en Quindío. También hubo reportes de personas que aseguraron haber percibido el movimiento en el norte del Huila.

Los reportes ciudadanos también reflejaron que el movimiento fue percibido en distintos puntos. «Sí, me despertó. Se sintió por varios segundos en el norte de Cali», escribió una persona. Otro usuario aseguró que el temblor también se sintió en el norte del Huila.

Entre las reacciones hubo mensajes de preocupación por la experiencia. «Sí, lo sentí, otra vez mi cama temblando, vuelve el miedo», comentó una persona. Otros reportes mencionaron a Ibagué, Yumbo, Armenia, Sevilla y Quimbaya.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sintieron el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario correspondiente al evento. Allí pueden indicar su ubicación y describir cómo percibieron el temblor.

Esta información ayuda a la entidad a conocer la distribución geográfica de los reportes y evaluar los efectos del movimiento en diferentes zonas. Para consultar los boletines y actualizaciones sobre la actividad sísmica en el país, también se pueden revisar los canales oficiales del SGC.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.