Momentos de tensión y violencia se vivieron en la Universidad Nacional, sede Bogotá, durante las últimas horas. Los desórdenes dentro del campus trascendieron las afectaciones a las instalaciones y terminaron involucrando a trabajadores de la institución y personal médico.

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De acuerdo con Blu radio, Uno de los episodios más delicados estuvo relacionado con una misión médica. De acuerdo con la denuncia de la institución, sus integrantes fueron agredidos y varias personas impidieron que pudieran prestar atención a un paciente que requería asistencia.

La Universidad rechazó lo sucedido y advirtió sobre la gravedad de obstaculizar el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de atender emergencias. En su pronunciamiento, calificó estos comportamientos como inaceptables y pidió un rechazo contundente por parte de la comunidad académica.

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“Las situaciones registradas el día de hoy, en particular la agresión a la Misión Médica y a los trabajadores de la Universidad, demandan un contundente y categórico rechazo por parte de toda la comunidad universitaria”, expresó la institución.

Comunicado N° 36 de 2026 | Sobre la situación presentada en la Ciudad Universitaria la tarde del jueves 29 de octubre #BogotaUNAL https://t.co/mwLD7n9ay9 — Sede Bogotá – Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) October 30, 2026

Universidad Nacional suspende clases

Según la emisora, la gravedad de lo ocurrido llevó a las autoridades universitarias a suspender este viernes 30 de octubre las actividades académicas y administrativas en la sede de Bogotá. Dicha decisión responde a la necesidad de revisar las condiciones de los espacios universitarios después de los desórdenes.

Entre los hechos que motivaron la decisión están las agresiones contra integrantes del equipo de vigilancia y funcionarios administrativos. La Universidad también reportó el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a sus instalaciones, situaciones que encendieron las alertas sobre la seguridad dentro del campus.

Según explicó la institución, la jornada sin actividades permitirá verificar el estado de las instalaciones que resultaron afectadas y adelantar las revisiones correspondientes antes de retomar la normalidad académica y administrativa.

De esta manera, estudiantes, docentes y trabajadores no tendrán actividades presenciales en el campus durante la fecha anunciada, mientras la Universidad evalúa las consecuencias de los hechos registrados.

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