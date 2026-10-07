Por: Portal Bogotá

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La programación cultural en Bogotá resalta su carácter diverso y vibrante a través de eventos como los conciertos gratuitos que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la ciudad, la OFB realizará dos presentaciones en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, ambas sin costo y con entrada libre hasta completar aforo. El primer concierto está programado para el viernes 9 de octubre a las 7:00 p. m., mientras que el segundo tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m. Estos eventos forman parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, una apuesta por fomentar la cultura y la música para todos los bogotanos.

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Durante estas jornadas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del sueco Joachim Gustafsson, abordará un repertorio clásico de alto nivel que incluye la “Sinfonía No. 2, Op.73” del compositor alemán Johannes Brahms y el “Concierto para piano y orquesta No. 5, Op. 73” –conocido popularmente como “Emperador”– de Ludwig van Beethoven. En esta última obra, el pianista sueco Niklas Sivelöv será el solista invitado, figura destacada internacionalmente por su trayectoria musical.

Según la misma fuente, Niklas Sivelöv se ha consolidado como uno de los músicos más representativos de Escandinavia, reconocido tanto como pianista como compositor. Su carrera abarca grabaciones con sellos de prestigio como BIS y Naxos, y se ha presentado con orquestas de renombre en Estocolmo, Ginebra, Zúrich y Praga. El artista, nacido en Skellefteå, al norte de Suecia, inició su formación musical a temprana edad tocando el órgano, para luego enfocarse en el piano y perfeccionar su técnica con maestros como Gabriel Amiras y Maria Curcio Diamond.

La oferta musical no termina con estos conciertos, ya que la Orquesta Filarmónica Juvenil, dirigida por Rubián Zuluaga, tiene presentaciones confirmadas en el marco del 12° Bogotá International Film Festival (BIFF), con actividades de ‘Cine Concierto’ en escenarios como el Teatro El Ensueño y el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Además, los grupos de cámara de la Banda Filarmónica Juvenil realizarán encuentros gratuitos de música de cámara en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Toda esta agenda cultural respalda la apuesta de la ciudad por acercar la música clásica y los nuevos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se desarrollarán el viernes 9 de octubre a las 7:00 p. m. y el sábado 10 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, en Bogotá, con ingreso libre hasta llenar el aforo, según la programación oficial de la administración distrital.

¿Quién es Niklas Sivelöv y cuál es su papel en los conciertos en Bogotá?

Niklas Sivelöv es un pianista y compositor sueco reconocido internacionalmente, que participará como solista en el “Concierto para piano y orquesta No. 5, Op. 73” de Beethoven, también llamado “Emperador”. Según la información oficial, Sivelöv se ha destacado por su amplia discografía y presentaciones junto a orquestas europeas de primer nivel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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