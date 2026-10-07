La denuncia fue presentada por el reconocido político Jairo Ladino, quien aseguró haber sido víctima de un atraco en Bogotá y aprovechó el caso para cuestionar la respuesta de las autoridades frente a este tipo de hechos. La situación fue expuesta públicamente y generó una nueva alerta sobre la seguridad en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el dirigente relató que fue abordado por delincuentes y terminó siendo víctima del hurto. El episodio ocurrió en Bogotá y, además de contar lo sucedido, decidió referirse a lo que considera una falta de atención por parte de las autoridades.

(Vea también: Alerta en Bogotá por robo millonario de equipos médicos en reconocida clínica veterinaria)

“Me robaron todo lo que traía y, básicamente, estamos viviendo algo que no queremos vivir en Bogotá”, aseguró en sus redes sociales.

El político manifestó su inconformidad por la manera en que fue atendido el caso y cuestionó las acciones que se adelantan después de este tipo de delitos. Su reclamo se suma a las denuncias que ciudadanos han hecho en diferentes sectores de la ciudad por hechos de inseguridad.

“Se salieron con la suya y me pusieron a hacer un paseo de CAI porque por una o dos cuadras los policías o el cuadrante simplemente no podían actuar. Y son ese tipo de cosas que hacen que uno entienda que la inseguridad también es por culpa de un sistema que no es capaz de responderle a las víctimas y a los ciudadanos. Galán. Bogotá nunca caminó segura”, mencionó.

* Pulzo.com se escribe con Z