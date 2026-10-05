Un intento de hurto ocurrido durante la noche del domingo 4 de octubre en Bogotá quedó registrado por la cámara que llevaba la propia víctima. El hecho se presentó en la ciclorruta de la calle 26, cerca de la avenida Boyacá, cuando una persona se movilizaba en una patineta eléctrica y, al salir de uno de los túneles, se encontró con tres hombres que caminaban por el mismo sector.

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#BOGOTÁ. Denuncian un intento de atraco en la salida del túnel de la ciclorruta de la Calle 26 con Av. Boyacá. Se pide transitar con precaución por esta zona debido a los constantes hurtos y hechos de violencia que han dejado varias personas lesionadas. pic.twitter.com/kRPwqTAGAZ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 5, 2026

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El video muestra que uno de los sujetos se atravesó en el camino y le impidió continuar. La maniobra hizo que la persona perdiera el control de la patineta y cayera al piso. En ese momento, otro de los hombres tomó el vehículo, se subió y comenzó a alejarse, mientras un tercer individuo se aproximó a la víctima, aparentemente con la intención de sujetarla.

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La persona logró levantarse y corrió para escapar de los hombres. En medio de la huida terminó en el carril exclusivo de Transmilenio, mientras los sujetos avanzaban con la patineta por la ciclorruta. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió el desenlace del intento de hurto.

Según se observa en las imágenes, la víctima accionó un botón de un control remoto que llevaba consigo. Después de hacerlo, los hombres que se habían llevado la patineta aparentemente no pudieron continuar con ella. En cuestión de segundos, los tres comenzaron a correr en distintas direcciones y dejaron abandonado el vehículo en la ciclorruta.

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