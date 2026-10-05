Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas comunicó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó una asistencia financiera para Colombia por un monto específico de USD 60.069. Este auxilio proviene del Fondo de Emergencia para el Patrimonio y está dirigido a mitigar los daños que ocasionó el terremoto del 10 de agosto sobre el patrimonio cultural del país. De acuerdo con la ministra Paola Holguín, esta confirmación oficial marca un paso vital para la protección y recuperación de los bienes culturales afectados, y es producto de una coordinación estratégica entre el Ministerio de Cultura, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y las directivas de la UNESCO.

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El respaldo internacional se concretó tras una reunión de alto nivel celebrada el 17 de septiembre con la participación de Nayef Al-Fayez, subdirector general de Cultura de la UNESCO. Según indicó la ministra, el trabajo conjunto con los equipos técnicos fue clave para establecer rápidamente un diagnóstico de las afectaciones y definir las necesidades prioritarias en los territorios impactados por el sismo. El Ministerio fragmentó la información en un comunicado donde destacó el reconocimiento de la UNESCO al rigor y la diligencia de los equipos técnicos nacionales para establecer los requerimientos urgentes y organizar la respuesta.

La ejecución de esta asistencia internacional está prevista entre octubre y diciembre de 2026. Durante este periodo, la UNESCO desplegará una misión oficial en Bogotá, encabezada por Enrique López Hurtado, especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional del organismo. La misión tiene como propósito proporcionar acompañamiento técnico al Ministerio, así como colaborar en la formulación de solicitudes para acceder a otros instrumentos financieros complementarios que ofrece la UNESCO. Este esfuerzo se enfoca especialmente en: evaluar daños, pérdidas y requerimientos, proteger de manera urgente el patrimonio cultural, recuperar bienes afectados, resguardar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer la capacidad institucional para enfrentar emergencias similares en el futuro.

De acuerdo con la comunicación emitida por el Ministerio, la intervención de la UNESCO subraya la importancia de una respuesta ordenada y enfocada en la salvaguardia de la historia y la identidad cultural colombiana ante desastres naturales como el experimentado en agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la UNESCO otorgó asistencia financiera a Colombia tras el terremoto?

La UNESCO ofreció ayuda financiera a Colombia debido a la magnitud de los daños ocasionados al patrimonio cultural por el terremoto del 10 de agosto. La solicitud se fundamentó en un diagnóstico exhaustivo realizado por los equipos técnicos del Ministerio de Cultura, quienes documentaron las afectaciones y estructuraron los requerimientos prioritarios tras el evento. La reunión de alto nivel entre autoridades colombianas y de la UNESCO fue determinante para concretar este apoyo, que permitirá respuestas rápidas y efectivas para la protección, evaluación de daños y recuperación de los bienes culturales afectados.

¿En qué consiste la asistencia técnica y financiera brindada por la UNESCO al patrimonio cultural colombiano?

La asistencia que proporciona la UNESCO, de acuerdo con el Ministerio de las Culturas, abarca no solo recursos financieros por USD 60.069, sino también acompañamiento técnico directo. La misión oficial en Bogotá, liderada por Enrique López Hurtado, permitirá trabajar de forma conjunta en la evaluación del daño, la protección de emergencia, la recuperación de bienes, el resguardo del patrimonio inmaterial y el fortalecimiento institucional. El objetivo es articular estrategias que garanticen tanto la atención inmediata de las afectaciones como la prevención ante futuras emergencias de este tipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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