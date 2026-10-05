Luego de amanecer con un día soleado, la tarde de este lunes 5 de octubre se tornó nublada y con una considerable caída de granizo en varias zonas de Bogotá, especialmente en el occidente. De acuerdo con el reporte del Idiger, las lluvias se han concentrado principalmente en las localidades de Fontibón y Engativá.

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La ciudadanía mostró en redes sociales cómo fue la emergencia. En barrios como Modelia, varias calles y techos resultaron cubiertos del hielo que cayó. Algunas avenidas principales, como la Boyacá, no fueron ajenas a esta situación y se vieron seriamente afectadas por la caída de granizo en la ciudad.

Vea aquí algunas de las imágenes de la granizada en Bogotá, este lunes 5 de octubre:

Nunca había visto una granizada así en Bogotá! 🌨️😶‍🌫️ así se ve el barrio Modelia desde mi balcón… chimba pero no tanto pa los que están afuera :/ pic.twitter.com/4RSxGVbg2e — LordOfReggaeton (@LordOfReggaeton) October 5, 2026

#Bogotá | En fotos y videos quedó registrada la impresionante granizada que afectó sectores como Salitre, en el occidente de la ciudad. pic.twitter.com/nYGk9XYTDs — Minuto60 (@minuto60com) October 5, 2026

#EnDesarrollo Este es el panorama en la avenida Boyacá con avenida El Dorado. Autoridades de Bogotá monitorean posibles emergencias. #VocesySonidos pic.twitter.com/9OwKc48UgI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 5, 2026

Se adelantó la Navidad en Bogotá pic.twitter.com/GbObz8CUMJ — MIREYA FERNANDEZ (@mireyaferbel) October 5, 2026

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